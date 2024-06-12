Το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση (RN) της Μαρίν Λεπέν αναμένεται να κερδίσει το 31% των ψήφων στον πρώτο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Elabe για το BFM TV και τη La Tribune Dimanche που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι η συμμαχία των αριστερών κομμάτων συγκεντρώνει το 28% των ψήφων, μπροστά από το κόμμα της Αναγέννηση του προέδρου Μακρόν, με ποσοστό 18%.



Πηγή: skai.gr

