Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ξύλο στην τουρκική βουλή για τον προϋπολογισμό – Βίντεο

Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος AK πιάστηκαν στα χέρια με βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, ακολουθώντας γενικευμένη... σύρραξη

τουρκια βουλή

Άγριος καυγάς ξέσπασε χθες την κοινοβούλιο της Τουρκίας, κατά τη  διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό. 

Σε πλάνα που κυκλοφορούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος του AK πιάστηκαν στα χέρια με βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα), ακολουθώντας γενικευμένη... σύρραξη. 

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, «μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό του 2026, έλαβε χώρα συζήτηση μεταξύ βουλευτών του CHP και του AK Parti, που κλιμακώθηκε σε φυσική παρέμβαση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία κοινοβούλιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark