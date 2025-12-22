Ξύλο στην τουρκική βουλή για τον προϋπολογισμό – Βίντεο

Άγριος καυγάς ξέσπασε χθες την κοινοβούλιο της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό.

TBMM’de çıkan yumruklu kavgada en net ve yeni görüntüler!



Şuna bakın, halkın sorunlarına çözüm bulması gereken milletvekilleri adeta birbirlerini yiyorlar!



Adeta bir “sirk!”



pic.twitter.com/ilK1m0ogK6 December 21, 2025

Σε πλάνα που κυκλοφορούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος του AK πιάστηκαν στα χέρια με βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα), ακολουθώντας γενικευμένη... σύρραξη.

TBMM bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti Milletvekilleri arasında kavga çıktı.pic.twitter.com/J7gS6appOU — BPT (@bpthaber) December 21, 2025

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, «μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό του 2026, έλαβε χώρα συζήτηση μεταξύ βουλευτών του CHP και του AK Parti, που κλιμακώθηκε σε φυσική παρέμβαση».

Πηγή: skai.gr

