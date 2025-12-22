Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι αν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που κάποτε ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση, τότε κάνουν λάθος.

Το Reuters επικαλέστηκε έξι ανώνυμες πηγές, σύμφωνα με τις οποίες οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι ο Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο του να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που κάποτε ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση, συμπεριλαμβανομένων μελών του ΝΑΤΟ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μόσχα δεν γνωρίζει πόσο αξιόπιστες είναι οι πηγές που επικαλείται το Reuters, αλλά ότι αν η αναφορά είναι ακριβής, τότε τα συμπεράσματα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών είναι λανθασμένα.

«Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια», σημείωσε ο Πεσκόφ σχετικά με τα συμπεράσματα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, όπως αναφέρθηκαν από το Reuters.

