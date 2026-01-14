Iταλία και Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν

Η Ιταλία επανέλαβε με έμφαση την έκκλησή της προς τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν λόγω της κατάστασης ασφαλείας στη χώρα, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών την Τετάρτη.

Στο Ιράν διαμένουν περίπου 600 Ιταλοί, οι περισσότεροι από τους οποίους στην περιοχή της Τεχεράνης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, και η Πολωνία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

