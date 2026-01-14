Μια αμερικανική επίθεση στη Γροιλανδία, την οποία ορέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ και όπου η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία της, είναι «απίθανη», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν.

«Είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση. Θεωρώ ότι είναι απίθανο μια χώρα του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ», είπε ο υπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει «από σήμερα» στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο ασκήσεων στη Γροιλανδία, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία «σε αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ».

Η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι στέλνουν αξιωματικούς στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας.

«Πολλοί εταίροι και σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ θα μεταβούν στη Γροιλανδία, είτε απόψε, είτε τις επόμενες ημέρες», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας, αναφέροντας ότι επαφίεται σε κάθε χώρα να ανακοινώσει τι θα πράξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.