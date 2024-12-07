Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ επιβίωσε πολιτικά της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση, καθώς δεν συμπληρώθηκε απαρτία για την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Η πρόταση μομφής κατατέθηκε εξαιτίας της κίνησής του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα την Τετάρτη, απόφαση που προκάλεσε την οργή των πολιτών και της αντιπολίτευσης.

Οι βουλευτές του κόμματός του έκαναν μποϊκοτάζ στην κοινοβουλευτική διαδικασία με αποτέλεσμα η ψηφοφορία να κηρυχθεί άγονη, καθώς δεν υπήρξε απαρτία.

Συνολικά ψήφισαν 195 βουλευτές, πέντε κάτω από το όριο των 200 ψήφων που απαιτούνται για να είναι έγκυρη η διαδικασία.

«Όλο το έθνος παρακολουθεί την απόφαση που λαμβάνεται εδώ στην Εθνοσυνέλευση σήμερα. Ο κόσμος παρακολουθεί» είπε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. «Είναι πολύ λυπηρό που δεν έγινε καν ψηφοφορία».

Το Δημοκρατικό Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε ότι θα επαναφέρει την πρόταση μομφής την επόμενη εβδομάδα.

Ο Γιουν συγκλόνισε τη χώρα του όταν έδωσε στον στρατό σαρωτικές εξουσίες έκτακτης ανάγκης προκειμένου να ξεριζώσει αυτό που αποκάλεσε «αντικρατικές δυνάμεις».

Έξι ώρες αργότερα πήρε πίσω τον στρατιωτικό νόμο.

Νωρίτερα σήμερα ζήτησε συγγνώμη από τους Κορεάτες, αλλά αρνήθηκε να παραιτηθεί πριν από την ψηφοφορία.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έξω από τη Βουλή βρίσκονταν συγκεντρωμένοι δεκάδες χιλιάδες πολίτες που ζητούσαν την αποπομπή του Γιουν.

Μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, απογοητευμένοι, άρχισαν να διαλύονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.