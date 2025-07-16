CENTCOM: Κατασχέθηκε «τεράστιο» φορτίο ιρανικών όπλων που προοριζόταν για τους Χούθι

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Τετάρτη, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ότι μια στρατιωτική ομάδα γνωστή ως Δυνάμεις Εθνικής Αντίστασης της Υεμένης (NRF) κατάσχεσε «μαζική» αποστολή ιρανικών όπλων με προορισμό τους αντάρτες Χούθι.

Η NRF είναι αντι-Χούθι στρατιωτική δύναμη υπό την ηγεσία του Ταρέκ Σάλεχ, ανιψιού του πρώην προέδρου της Υεμένης Άλι Αμπντάλα Σάλεχ, και δεν αποτελεί επίσημα μέρος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 750 τόνοι πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται: εκατοντάδες προηγμένοι πύραυλοι cruise, αντιαεροπορικοί και κατά πλοίων, πολεμικές κεφαλές και συστήματα καθοδήγησης, εξαρτήματα πυραύλων, κινητήρες drone, συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και εξοπλισμός επικοινωνιών.

Η κατάσχεση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, με το πρόσχημα της «αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους», μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τον Οκτώβριο του 2023.



Πηγή: skai.gr

