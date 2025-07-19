Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Coldplay: Σάτιρα σε Τραμπ, Πούτιν, Κλίντον στα social με αφορμή το παράνομο ζευγάρι - Βίντεο, Φωτογραφίες

Την αμήχανη στιγμή σατίρισαν από τη μασκότ της ομάδας μπέιζμπολ της Φιλαδέλφειας Philadelphia Phillies, μέχρι παρουσιαστές εκπομπής

Coldplay

Αφορμή για καυστική σάτιρα στα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσε η αμήχανη στιγμή που η κάμερα («kiss cam») στη συναυλία των Coldplay έπιασε τον CEO της εταιρείας δεδομένων Astronomer με την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Το τρυφερό τετ α τετ του παράνομου ζευγαριού (αμφότεροι παντρεμένοι) έγινε viral. Την αμήχανη στιγμή σατίρισαν από τη μασκότ της ομάδας μπέιζμπολ της Φιλαδέλφειας Philadelphia Phillies, μέχρι παρουσιαστές εκπομπής, ενώ δεν ήταν λίγοι οι χρήστες του διαδικτύου που πολιτικοποίησαν την υπόθεση εμπλέκοντας Τραμπ, Επσταϊν, Πούτιν, τον γ.γ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ενώ θυμήθηκαν μέχρι και... τον Μπιλ Κλίντον με τη Μόνικα Λεβίνσκι.

Ωστόσο, το περιστατικό είχε σοβαρές συνέπειες, καθώς ο CEO της Astronomer Αντι Μπάιρον απολύθηκε, ενώ αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν για την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού Κρίστιν Κάμποτ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Coldplay Ντόναλντ Τραμπ Μαρκ Ρούτε
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark