Αφορμή για καυστική σάτιρα στα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσε η αμήχανη στιγμή που η κάμερα («kiss cam») στη συναυλία των Coldplay έπιασε τον CEO της εταιρείας δεδομένων Astronomer με την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Το τρυφερό τετ α τετ του παράνομου ζευγαριού (αμφότεροι παντρεμένοι) έγινε viral. Την αμήχανη στιγμή σατίρισαν από τη μασκότ της ομάδας μπέιζμπολ της Φιλαδέλφειας Philadelphia Phillies, μέχρι παρουσιαστές εκπομπής, ενώ δεν ήταν λίγοι οι χρήστες του διαδικτύου που πολιτικοποίησαν την υπόθεση εμπλέκοντας Τραμπ, Επσταϊν, Πούτιν, τον γ.γ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ενώ θυμήθηκαν μέχρι και... τον Μπιλ Κλίντον με τη Μόνικα Λεβίνσκι.

Ωστόσο, το περιστατικό είχε σοβαρές συνέπειες, καθώς ο CEO της Astronomer Αντι Μπάιρον απολύθηκε, ενώ αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν για την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού Κρίστιν Κάμποτ.

That Coldplay show looks like it was crazy!

pic.twitter.com/WgBIbcowSu — The Loftus Party (@theloftusparty) July 18, 2025

?Breaking News?



Coldplay apanham Trump a trair Melania e Rutte a trair a Europa. pic.twitter.com/s35FYKsKGC — Praça do Luxemburgo (@PracadoLux) July 18, 2025

Don't ever cheat at a Coldplay concert! pic.twitter.com/hGhLXadIes — TheRealThelmaJohnson (@TheRealThelmaJ1) July 18, 2025

Literally spit out a drink LMAO ? pic.twitter.com/6aJVqv6w6R — ?￰ﾟﾎﾭ..Rai ji..?￰ﾟﾎﾭ (@Vinod_r108) July 18, 2025

i vibe coded a little game called Coldplay Canoodlers



you're the camera operator and you have to find the CEO and HR lady canoodling



10 points every time you find them



👇link pic.twitter.com/aA6e1R5aGJ — 17 years of song a day (@songadaymann) July 18, 2025

Πηγή: skai.gr

