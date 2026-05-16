Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι ο αμερικανικός λαός θα επωμιστεί το αυξανόμενο οικονομικό κόστος αυτού που χαρακτήρισε ως «πόλεμο επιλογής» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν, επισημαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και προειδοποιώντας για πιέσεις στο χρέος, τα στεγαστικά δάνεια και τα καταναλωτικά δάνεια.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε τις αυξανόμενες αποδόσεις των 2ετών, 10ετών και 30ετών ομολόγων ως ένδειξη αυστηροποίησης των χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές της ενέργειας και η οικονομική πίεση των νοικοκυριών θα επιδεινωθούν, τονίζοντας ότι θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν αποφευχθεί.

Americans are told that they must absorb rocketing costs of war of choice on Iran.



Put aside gas price hike and stock market bubble. Real pain begins when U.S. debt and mortgage rates start to jump. Auto loan delinquencies are already at 30+-year high.



This was all avoidable. pic.twitter.com/dhjcdzTOHc — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 15, 2026

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.