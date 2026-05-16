Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Αραγτσί προειδοποίησε τον αμερικανικό λαό για αυξανόμενο οικονομικό κόστος από τον πόλεμο «επιλογής» του Τραμπ

Υποστήριξε ότι οι τιμές της ενέργειας και η οικονομική πίεση των νοικοκυριών θα επιδεινωθούν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση εντελώς «αποφευκτή»

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι ο αμερικανικός λαός θα επωμιστεί το αυξανόμενο οικονομικό κόστος αυτού που χαρακτήρισε ως «πόλεμο επιλογής» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν, επισημαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και προειδοποιώντας για πιέσεις στο χρέος, τα στεγαστικά δάνεια και τα καταναλωτικά δάνεια.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε τις αυξανόμενες αποδόσεις των 2ετών, 10ετών και 30ετών ομολόγων ως ένδειξη αυστηροποίησης των χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές της ενέργειας και η οικονομική πίεση των νοικοκυριών θα επιδεινωθούν, τονίζοντας ότι θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν αποφευχθεί.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αμπάς Αραγτσί Ιράν κόστος ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark