Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τηλεφώνησε την Κυριακή σε ανώτατους διοικητές στην περιοχή του Κουρσκ, στα δυτικά της Ρωσίας, για να τους συγχαρεί για την ολοκλήρωση της επιχείρησης εκδίωξης των ουκρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται το Κρεμλίνο.

«Ο Πούτιν τούς συνεχάρη για τη νίκη και τους ευχαρίστησε για το ηρωικό τους έργο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με τα ίδια πρακτορεία.

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η Ρωσία ανέκτησε τον έλεγχο όλου του Κουρσκ, της παραμεθόριας περιοχής όπου η Ουκρανία εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση πέρυσι.

«Το καθεστώς του Κιέβου απέτυχε πλήρως», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν εμφανίστηκε σε πλάνα να λαμβάνει μια αναφορά από τον επικεφαλής αξιωματικό του ρωσικού στρατού, Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο οποίος του αναφέρει πως οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εκδιωχθεί και από το τελευταίο τμήμα του Κουρσκ.

Ο Γκερασίμοφ τόνισε στον Ρώσο πρόεδρο και τον ρόλο που έπαιξαν οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες στις στρατιωτικές επιτυχίες της Ρωσίας στην περιοχή.

Ζελένσκι: Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις στο Κουρσκ

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ουκρανικός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, αντικρούοντας την ανακοίνωση της Μόσχας χθες, Σάββατο, για πλήρη «απελευθέρωση» της μεθοριακής αυτής περιφέρειας από τα ρωσικά στρατεύματα.

«Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους στις καθορισμένες ζώνες των (ρωσικών) περιοχών Κουρσκ και Μπέλγκοροντ», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξιωματούχοι του ουκρανικού στρατού χαρακτήρισαν χθες «ψευδείς» τις δηλώσεις του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, καταγγέλλοντας «την προπαγάνδα» της Μόσχας στο θέμα αυτό.

Από χθες, αρκετά ρωσικά κανάλια στο Telegram που παρακολουθούν την εξέλιξη των μαχών ανέφεραν επίσης ότι οι μάχες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών συνεχίζονται στην περιφέρεια Κουρσκ.

Οι δυνάμεις του Κιέβου εισέβαλαν στην περιφέρεια Κουρσκ τον Αύγουστο του 2024, καταλαμβάνοντας ορισμένους θύλακες.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί πως δεν ήταν έτοιμος να διαπραγματευθεί για το τέλος του πολέμου, που ξέσπασε με την εισβολή των δυνάμεών του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, όσο οι ουκρανικές δυνάμεις δεν εκδιώκονταν πλήρως από την περιφέρεια Κουρσκ.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, τα ουκρανικά στρατεύματα υποχωρούσαν από αυτήν την περιοχή του μετώπου, με τον ρωσικό στρατό να ανακτά λίγο λίγο έδαφος.

Από τον Αύγουστο του 2024 τα ουκρανικά στρατεύματα κατέλαβαν αρχικά εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, προτού ο θύλακας υπό τον έλεγχό τους μειωθεί σε μια μικρή έκταση τις τελευταίες ημέρες.

Οι Ουκρανοί ηγέτες είχαν αιτιολογήσει την αιφνιδιαστική αυτή επίθεση λέγοντας ότι ήθελαν να έχουν στα χέρια τους ένα νέο διαπραγματευτικό χαρτί σε περίπτωση ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε πρόσφατα στη Ρωσία να συμφωνήσει σε μια «ανταλλαγή» εδάφους, κάτι που η Μόσχα, ο στρατός της οποίας προωθείται αλλού στο μέτωπο, απέρριψε κατηγορηματικά.

Στο πεδίο της μάχης, ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί να βομβαρδίζει πόλεις και χωριά της Ουκρανίας, όπως κάθε μέρα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Σήμερα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό στην Κοστιαντινίφκα, πολύ κοντά στο μέτωπο, σύμφωνα με τις αρχές της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ.

Πηγή: skai.gr

