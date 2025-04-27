Ο Τραμπ ζητά δωρεάν διέλευση των αμερικανικών πλοίων από τις διώρυγες Παναμά και Σουέζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε χθες Σάββατο να επιτρέπεται στα αμερικανικά πλοία – στρατιωτικά και εμπορικά – η δωρεάν διέλευση από τις διώρυγες του Παναμά και του Σουέζ.

«Έχω ζητήσει από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να το φροντίσει αμέσως», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Αφού επαναλάμβανε επί μήνες την αξίωσή του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά, ο Αμερικανός πρόεδρος βάζει πλέον στο κάδρο και τη Διώρυγα του Σουέζ, άλλη μια στρατηγικής σημασίας οδό για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η Διώρυγα του Παναμά είναι ένας τεχνητός δίαυλος που επιτρέπει στα πλοία να κινούνται πιο γρήγορα μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού ωκεανού. Περίπου το 40% των αμερικανικών εμπορευματοκιβωτίων διέρχεται κάθε χρόνο από τη Διώρυγα του Παναμά.

Οι ΗΠΑ, που έφτιαξαν τη διώρυγα η οποία λειτουργεί από το 1914, παρέδωσαν τον έλεγχό της στον Παναμά το 1999. Όμως μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ έχει απειλήσει να ανακτήσει τον έλεγχό της, χωρίς να αποκλείει τη χρήση βίας, με τη δικαιολογία ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Πεκίνου.

Στις αρχές Απριλίου, οι ΗΠΑ έλαβαν άδεια από τον Παναμά να αναπτύξουν στρατιωτική δύναμη γύρω από τη διώρυγα.

Η Διώρυγα του Σουέζ, η οποία ελέγχεται από την Αίγυπτο από το 1956, εξυπηρετούσε περίπου το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου μέχρι που οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων, ισχυριζόμενοι ότι ενεργούσαν σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και συμμάχων τους παρενέβησαν σε μια προσπάθεια να διαφυλάξουν την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, πολλές εταιρείες επέλεξαν να παρακάμψουν αυτήν τη θαλάσσια οδό και να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, μειώνοντας δραστικά μια ζωτικής σημασίας πηγή συναλλάγματος για την Αίγυπτο, η οποία έχει βυθιστεί στη χειρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

