Το Κρεμλίνο παραδέχθηκε την Παρασκευή ότι οι συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας για ειρήνη βρίσκονται περισσότερο σε «παύση» παρά σε ενεργή διαδικασία. Σύμφωνα με το CNN πρόκειται για ξεκάθαρη επιβεβαίωση για όσα προειδοποιούσε εδώ και μήνες το Κίεβο, ότι δηλαδή οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν, παρά τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα κανάλια επικοινωνίας υπάρχουν και οι διαπραγματευτές μας μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, είναι πιο σωστό να πούμε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε παύση παρά σε ενεργή αλληλεπίδραση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Δεν πρέπει να φοράμε ροζ γυαλιά ούτε να περιμένουμε αστραπιαία αποτελέσματα».

Ο Πεσκόφ υπενθύμισε ότι και ο ίδιος ο Τραμπ είχε παραδεχθεί πως στην αρχή πίστευε ότι η κρίση θα λυνόταν γρήγορα, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Τόνισε πάντως ότι η Ρωσία «παραμένει προσηλωμένη στον ειρηνικό διάλογο».

Το Κίεβο, ωστόσο, έχει κατ’ επανάληψη κατηγορήσει τη Μόσχα ότι δεν επιδιώκει ειλικρινά την ειρήνη και ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για να κερδίσει χρόνο υπέρ της οικονομίας και της πολεμικής του μηχανής. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Παρασκευή το Ηνωμένο Βασίλειο για το νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει τον «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας και τις αλυσίδες ανεφοδιασμού του στρατού, ενώ και η Ιαπωνία ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε ρωσικές εταιρείες.

«Μόνο έτσι θα σταματήσουμε τη Ρωσία και θα τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να μεσολαβήσει για συμφωνία δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Αντίθετα, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της, ακόμη και σε αμάχους, ενώ ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Αλάσκα και είχε επαφές με άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η ένταση κορυφώθηκε αυτή την εβδομάδα, όταν μαχητικά του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν για να καταρρίψουν ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ενώ το περασμένο Σαββατοκύριακο η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την έναρξη του πολέμου.

Ο επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας, Αντρίι Γερμάκ, επανέλαβε: «Ο Πούτιν καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη και δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο… Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί».

«Η υπομονή μου εξαντλείται», λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η υπομονή του με τον Πούτιν «εξαντλείται γρήγορα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πακέτο κυρώσεων, χωρίς να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι ο πρόεδρος είναι όλο και πιο απογοητευμένος από την έλλειψη προόδου, ενώ αυξάνεται και η πίεση από τη Γερουσία για πιο σκληρή στάση.

«Νομίζω ότι η Ρωσία μάς παίζει σαν πιάνο», σχολίασε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν έχει αποκομίσει όσα ήθελε: «πρόσβαση στον πρόεδρο, υποδοχή με κόκκινο χαλί, και λίγες εβδομάδες μετά από τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν».

Η ερευνήτρια Έμιλι Φέρις, από το βρετανικό think tank RUSI, σημείωσε ότι η διατύπωση περί «παύσης» είναι καινούργια, αλλά εντάσσεται στη γνωστή τακτική της Μόσχας να παρουσιάζει το Κίεβο ως την αδιάλλακτη πλευρά. Όπως είπε, «δεν υπάρχει πραγματικός λόγος για τη Ρωσία να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Η Μόσχα κατηγορεί την Ευρώπη

Το Κρεμλίνο επέρριψε και πάλι ευθύνες στην Ευρώπη για τα εμπόδια στην ειρηνευτική διαδικασία, απορρίπτοντας προτάσεις για ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχθούν στρατεύματα χωρών-μελών του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος.

Ο Πεσκόφ υπερασπίστηκε επίσης τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια «Zapad-2025» με τη Λευκορωσία, λέγοντας ότι οι ανησυχίες της Δύσης οφείλονται στη «φανερά εχθρική στάση της» απέναντι στη Ρωσία και σε «υπερβολικές αντιδράσεις».



