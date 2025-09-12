Οι ΥΠΕΞ Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας καταδίκασαν την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα

Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία ζήτησαν σήμερα την «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας», αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εντείνει τις επιθέσεις του εκεί.
«Ζητούμε επειγόντως άμεση διακοπή των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, οι οποίες προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς αμάχων, θύματα μεταξύ αμάχων και καταστροφή βασικών υποδομών», ανέφερε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών των τριών χωρών, την οποία απέστειλε το Βερολίνο.
Παράλληλα οι τρεις ΥΠΕΞ καταδίκασαν τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στην Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου, λέγοντας ότι οι επιδρομές αυτές που είχαν στόχο την ηγεσία της Χαμάς, παραβίασαν την κυριαρχία του Κατάρ και διακινδύνευσαν περαιτέρω κλιμάκωση.
«Τέτοια ενέργεια συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την επίτευξη μιας διαπραγματευμένης συμφωνίας», ανέφερε η ανακοίνωση. «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο Κατάρ και υποστηρίζουμε πλήρως τον ζωτικό ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς».
