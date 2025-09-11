ΕΕ: Εκθέσεις καταγράφουν υπονόμευση ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ και αυξημένη έμφαση στην εθνική ασφάλεια στο Μακάο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος εξέδωσαν τις ετήσιες εκθέσεις τους προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις για το 2024 στις ειδικές διοικητικές περιοχές του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο.

Η έκθεση για το Χονγκ Κονγκ καταδεικνύει ότι οι αρχές συνέχισαν να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην εθνική ασφάλεια, μετά την επιβολή του Νόμου για την Εθνική Ασφάλεια το 2020. Η έκθεση επισημαίνει επίσης τη διαρκή υπονόμευση της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ και των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του λαού του. Στις 19 Μαρτίου 2024, το Νομοθετικό Συμβούλιο του Χονγκ Κονγκ εξέδωσε το «Διάταγμα για την προστασία της εθνικής ασφάλειας» βάσει του άρθρου 23 του Θεμελιώδους Νόμου του Χονγκ Κονγκ.

Στην έκθεση για το Μακάο καταδεικνύεται ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εθνική ασφάλεια και επισημαίνεται ότι έτσι υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης της αυτονομίας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Μακάο. Το Μακάο θέσπισε νέα νομοθετήματα που αποσκοπούν στην εφαρμογή του πολιτικού δόγματος «οι πατριώτες κυβερνούν το Μακάο», όπως η «Τροποποίηση του εκλογικού νόμου για τη Νομοθετική Συνέλευση της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Μακάο» και η «Τροποποίηση του νόμου για την ορκωμοσία κατά την ανάληψη καθηκόντων».

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.