Η Λατινική Αμερική είναι αντιμέτωπη με πρωτοφανή αριθμό πυρκαγιών -- από το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, περνώντας από τους μεγαλύτερους υγρότοπους παγκοσμίως και ως τα δάση της Βολιβίας-- σπάζοντας κάθε ρεκόρ.

Δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε η υπηρεσία διαστημικών ερευνών της Βραζιλίας Inpe εντόπισαν 346.122 εστίες πυρκαγιάς, οι οποίες έχουν ξεσπάσει μέχρι στιγμής φέτος στις 13 χώρες της Λατινικής Αμερικής, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2007 (345.322 εστίες πυρκαγιάς).

Φωτογράφος του Reuters που ταξίδευε στην καρδιά του Αμαζονίου στη Βραζιλία αυτή την εβδομάδα είδε τεράστιες πυρκαγιές να μαίνονται, καίγοντας βλάστηση κατά μήκος των δρόμων και αφήνοντας πίσω τους καμένα δέντρα και ένα μαύρο τοπίο.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που καίνε στη Βραζιλία έχει κάνει τον ουρανό να σκοτεινιάσει πάνω από μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως το Σάο Πάολο, και έχει δημιουργήσει ένα νέφος καπνού που από το διάστημα φαίνεται να διασχίζει διαγώνια την ήπειρο, ξεκινώντας από την Κολομβία και φτάνοντας ως την Ουρουγουάη.

Η Βραζιλία και η Βολιβία έχουν αναπτύξει χιλιάδες πυροσβέστες στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τις πυρκαγιές, όμως οι δύο χώρες φαίνεται να παραμένουν στο έλεος των ακραίων καιρικών φαινομένων που τροφοδοτούν τις φωτιές.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι, αν και οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από τους ανθρώπους, οι καιρικές συνθήκες τον τελευταίο καιρό, που χαρακτηρίζονται από ζέστη και ξηρασία και οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, συμβάλλουν στην πιο γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών.

Η Λατινική Αμερική πλήττεται από πέρυσι από σειρά κυμάτων ζέστης.

«Δεν είχαμε ποτέ χειμώνα», δήλωσε η Κάρλα Λόγκο, επιστήμονας που ερευνά την ποιότητα του αέρα στο Inpe, αναφερόμενη στις καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών στο Σάο Πάολο. «Είναι παράλογο», τόνισε.

Παρά το γεγονός ότι στο νότιο ημισφαίριο μόλις τελείωσε ο χειμώνας, η θερμοκρασία στο Σάο Πάολο παραμένει πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου από το Σάββατο.

«Η Βολιβία φλέγεται»

Εκατοντάδες άνθρωποι στη Βολιβία πραγματοποίησαν πορεία στην πρωτεύουσα Λα Πας ζητώντας από την κυβέρνηση να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν: «Η Βολιβία φλέγεται».

Στη Βραζιλία η ξηρασία που ξεκίνησε πέρυσι θεωρείται η χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία παρακολούθησης καταστροφών Cemaden.

«Η ξηρασία του 2023-24 είναι η πιο έντονη, η πιο μακροχρόνια σε κάποιες περιοχές και η πιο εκτεταμένη στην πρόσφατη ιστορία, τουλάχιστον από τότε που διατηρούνται αρχεία, το 1950», δήλωσε η Άνα Πάουλα Κούνια επιστήμονας που ερευνά τις ξηρασίες στο Cemaden.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Inpe, οι περισσότερες πυρκαγιές αυτόν τον μήνα καταγράφονται στη Βραζιλία και τη Βολιβία, ενώ ακολουθούν το Περού, η Αργεντινή και η Παραγουάη. Ασυνήθιστα σφοδρές πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα φέτος στη Βενεζουέλα, τη Γουιάνα και την Κολομβία.

Οι πυρκαγιές από την αποψίλωση του Αμαζονίου εκλύουν ένα ιδιαίτερα πυκνό νέφος καπνού λόγω της πυκνότητας της βλάστησης που καίγεται, σημείωσε η Κάρλα Λόνγκο.

Κάποιες ημέρες περίπου 9 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα της Λατινικής Αμερικής καλύπτονταν από τον καπνό, περισσότερο από τη μισή ήπειρο, τόνισε.

Στο Σάο Πάολο, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στο δυτικό ημισφαίριο, η ποιότητα του αέρα αυτή την εβδομάδα ήταν η χειρότερη παγκοσμίως, με την ατμοσφαιρική μόλυνση εκεί να ξεπερνά αυτή που καταγράφηκε σε πόλεις της Ινδίας και της Κίνας, σύμφωνα με τον ιστότοπο IQAir.com. Η Λα Πας επίσης ήταν καλυμμένη από τον καπνό.

Η έκθεση στον καπνό αυξάνει τον αριθμό των ανθρώπων που χρειάζονται ιατρική φροντίδα για αναπνευστικά προβλήματα και μπορεί να προκαλέσει χιλιάδες πρόωρους θανάτους, τόνισε η Λόνγκο.

Η εισπνοή καπνού από τις πυρκαγιές προκαλεί κατά μέσο όρο 12.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με έρευνα του 2023 που πραγματοποίησε η επιστημονική επιθεώρηση Environmental Research: Health.

Συνήθως η εποχή των πυρκαγιών στη Λατινική Αμερική κορυφώνεται τον Σεπτέμβριο. Δεν είναι ξεκάθαρο η ήπειρος θα συνεχίσει να είναι αντιμέτωπη με μεγάλο αριθμό πυρκαγιών.

Αν και την επόμενη εβδομάδα προβλέπονται βροχοπτώσεις στην κεντρική Βραζιλία, όπου βρίσκεται το Σάο Πάολο, οι συνθήκες ξηρασίας αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τον Οκτώβριο στην περιοχή του Αμαζονίου, στο βόρειο τμήμα της χώρας, και στις κεντροδυτικές γεωργικές επαρχίες.

