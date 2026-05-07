Γερμανία: Ακριβή μου κηροζίνη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η παραγωγή στα διυλιστήρια γύρω από την Κολωνία συνεχίζεται χωρίς διακοπή και υπάρχουν αποθέματα στις δεξαμενές, παρά τους φόβους για δολιοφθορά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα διυλιστήρια στο Γκόντορφ και το Βέσελινγκ απασχολούν πάνω από 2.500 εργαζόμενους και αποτελούν σημαντική βιομηχανική υποδομή για την περιοχή και τη Γερμανία συνολικά.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας δηλώνουν ότι οι υποδομές είναι ανέκαθεν κρίσιμες με υψηλά πρότυπα ασφάλειας, αλλά αποφεύγουν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας μετά το 2022.

Στα διυλιστήρια έξω από την Κολωνία η παραγωγή συνεχίζεται κανονικά και στις δεξαμενές υπάρχουν αποθέματα. Ωστόσο οι αρμόδιοι αποφεύγουν να δώσουν λεπτομέρειες και να κάνουν προβλέψεις.Ρεπορτάζ DW



Όποιος τύχει να ταξιδέψει με το τρένο από τη Βόννη στην Κολωνία δεν μπορεί να μην εντυπωσιαστεί. Για αρκετή ώρα το, κατά τα άλλα, καταπράσινο τοπίο συμπληρώνεται ή και διακόπτεται εντελώς από αγωγούς, καμινάδες, δεξαμενές. Αν επιχειρήσεις να μετρήσεις σίγουρα θα χάσεις το μέτρημα. «Εδώ καταλαβαίνεις γιατί η Γερμανία θεωρείται βιομηχανική υπερδύναμη» είχε σχολιάσει κάποτε μια επιβάτης. Στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων στο Γκόντορφ και στο Βέσελινγκ απασχολούνται πάνω από 2.500 άνθρωποι. Οι περιοχές ζουν ουσιαστικά με και από τα διυλιστήρια, που άνοιξαν εδώ για πρώτη φορά το 1960.

Πηγή: Deutsche Welle

Αυτή είναι για τη Γερμανία πράγματι μια «κρίσιμη υποδομή», από εκείνες για τις οποίες γίνεται τα τελευταία χρόνια λόγος, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο φόβος κάποιων χτυπημάτων δολιοφθοράς φωλιάζει κάθε βράδυ κάτω από το μαξιλάρι των πολιτικών. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεν δείχνουν να ανησυχούν υπερβολικά. «Οι υποδομές αυτές ήταν πάντα κρίσιμες και ανέκαθεν υπήρχαν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας» είναι η απάντησή τους. Ευγενικά αρνούνται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το αν υιοθέτησαν έκτακτα μέτρα μετά το 2022.Τα κρίσιμα αποθέματαΤο ίδιο αόριστοι είναι όταν τους ρωτάς για τα αποθέματα σε καύσιμα που υπάρχουν εδώ, στις αμέτρητες δεξαμενές. Ο Σεμπάστιαν Ντούρινγκ υπεύθυνος επικοινωνίας με τον... έξω κόσμο, δηλώνει ότι υπάρχουν πρωτόκολλα που υποχρεώνουν στην ύπαρξη στρατηγικών αποθεμάτων, τα οποία φυσικά τηρούνται, αλλά νούμερα δεν μπορεί να μας δώσει. Κάπως έτσι συμπεριφέρονται και οι πολιτικοί. Η υπουργός Ενέργειας και Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε επιμένει να απορρίπτει δημοσιεύματα που μιλούν για τον κίνδυνο να ξεμείνει η Γερμανία από καύσιμα και ειδικά από κηροζίνη, το καύσιμο που έχουν ανάγκη τα αεροπλάνα. Αλλά και αυτή δεν έχει δώσει στοιχεία.Ωστόσο ενόψει της θερινής περιόδου και των διακοπών οι φωνές κάποιων επιμένουν. Μπορεί να υπάρξει έλλειψη κηροζίνης συνολικά στην Ευρώπη, όσο δεν λέει να τελειώσει η αναταραχή στον Κόλπο, είναι η προειδοποίηση πολλών. Το γεγονός ότι η γερμανική εταιρεία Lufthansa αποφάσισε να ακυρώσει δεκάδες χιλιάδες «κοντινές πτήσεις» δεν βοήθησε να καθησυχαστούν οι φόβοι.H αναλογία ένα προς δέκαΠρος το παρόν, όπως μας τονίζει ο Ντούρινγκ, στο Γκόντορφ συνεχίζουν να παράγουν κανονικά κηροζίνη. Μια διαδικασία περίπλοκη και δαπανηρή. Χρειάζονται δέκα λίτρα ακατέργαστου πετρελαίου για να παραχθεί ένα λίτρο κηροζίνης. Ακόμα και με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στις οποίες επένδυσε η εταιρεία πρόσφατα, το ποσοστό αυτό δεν ανεβαίνει πολύ. Το καλό για τις εγκαταστάσεις είναι ότι συνδέονται απευθείας με έναν αγωγό, που ξεκινά από το λιμάνι του Ρόττερνταμ και καταλήγει εδώ, μειώνοντας το κόστος μεταφοράς και εξασφαλίζοντας τη συνεχή ροή.Προς το παρόν διακοπές στη ροή δεν υπάρχουν. Η εταιρεία έχει επίσης φροντίσει, έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί περίπου εκατό διαφορετικά είδη πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν εξαρτάται από έναν μόνο προμηθευτή ή από πρώτη ύλη από μια μόνο περιοχή του πλανήτη. Συνολικά και με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στην τροφοδοσία η συγκεκριμένη μονάδα μπορεί να επεξεργαστεί εννέα εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. Όσα και τον περασμένο χρόνο.Απευθείας σύνδεσηΈνας άλλος αγωγός, όπως μας εξηγεί ο υπεύθυνος, φεύγει από το διυλιστήριο και πηγαίνει κατευθείαν στο αεροδρόμιο της Κολωνίας-Βόννης μεταφέροντας την κηροζίνη για τα αεροσκάφη. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο εξυπηρετείται πλήρως από το Γκόντορφ, ενώ το ίδιο ισχύει εν μέρει για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όπου κατευθύνεται άλλος αγωγός και για το Ντύσελντορφ, όπου η μεταφορά του καυσίμου γίνεται οδικώς.Πολιτικοί και δημοσιογράφοι έχουν εισέλθει για τα καλά στον «αστερισμό της κηροζίνης». Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για μονάδες όπως αυτή, μιας από τις μεγαλύτερες στη Γερμανία, αλλά και στην Ευρώπη, έχει ανέβει κατακόρυφα, όπως μαρτυρά και η χαλαρότητα του Ντούρινγκ, που δείχνει μάλλον εξοικείωση στις επαφές με τους δημοσιογράφους. Στην πραγματικότητα την τελική απάντηση για το αν τελικά «θα ξεμείνουμε» από κηροζίνη θα την δώσουν μάλλον άλλοι. Στην Τεχεράνη και στην Ουάσινγκτον.

