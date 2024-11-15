Canada Post: Aπεργία περίπου 55.000 εργαζομένων των Καναδικών Ταχυδρομείων

Σχεδόν 55.000 εργαζόμενοι των Καναδικών Ταχυδρομείων (Canada Post) προχώρησαν σήμερα σε απεργία για δεύτερη φορά τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς το συνδικάτο τους γνωστοποίησε ότι δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία για τους μισθούς των εργαζομένων με την ταχυδρομική εταιρεία λίγο πριν την εορταστική περίοδο .

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εργασίας Στίβεν ΜακΚίνον, ο οποίος κινητοποιήθηκε δύο φορές φέτος για να τερματίσει εργασιακές διαφορές σε άλλους κλάδους, κατέστησε σαφές ότι δεν σκέφτεται άλλη παρέμβαση προς το παρόν.

Το συνδικάτο ζητά αυξήσεις μισθών για να καλύψουν τις απώλειες από τον πληθωρισμό, πληρωμές αντισταθμιστικού επιδόματος κόστους ζωής να ενσωματωθούν στον βασικό μισθό και σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Το συνδικάτο είχε προκηρύξει τριήμερη απεργία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων με μικρή πρόοδο, οι εργαζόμενοι στα ταχυδρομεία πήραν τη δύσκολη απόφαση να απεργήσουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Καναδική Ένωση Ταχυδρομικών Εργαζομένων.

Ξεχωριστά, η Canada Post είπε ότι η λειτουργία της εταιρείας θα σταματήσει κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Αν η απεργία συνεχιστεί, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τις ανταγωνίστριες ιδιωτικές εταιρείες, United Parcel Service και FedEx.

Τον Νοέμβριο του 2018, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων προώθησε νομοθεσία για να τερματίσει την απεργία ενός μήνα από τους υπαλλήλους της Canada Post.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων κάλεσε να σταματήσουν οι διαφωνίες στα δύο μεγαλύτερα λιμάνια του Καναδά και τον Αύγουστο έβαλε τέλος στις στάσεις εργασίας στις δύο μεγαλύτερες σιδηροδρομικές εταιρείες.

«Δεν εξετάζω καμία άλλη λύση εκτός από τη διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή», είπε ο ΜακΚίνον σε δημοσιογράφους στο Μόντρεαλ όταν ρωτήθηκε για τη διαμάχη.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα μέρη με όποιον τρόπο μπορούμε και να διασφαλίσουμε ότι θα είναι σε θέση να προσπαθήσουν να επιτύχουν μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων».

Ο ΜακΚίνον δήλωσε χθες Πέμπτη ότι διόρισε επίσημα ειδικό μεσολαβητή μεταξύ της Canada Post και του συνδικάτου των εργαζομένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.