Συνάντηση με εκπροσώπους του Κρεμλίνου είχε πριν από λίγες εβδομάδες στο Μπακού το υψηλόβαθμο στέλεχος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Ραλφ Στέγκνερ, αποκάλυψαν το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και η εφημερίδα «ZEIT».

Ο κ. Στέγκνερ επιβεβαίωσε την συνάντηση, αρνήθηκε ωστόσο να σχολιάσει περαιτέρω.

Σύμφωνα με τα δύο γερμανικά ΜΜΕ, ο κ. Στέγκνερ και μαζί του ο πρώην υπουργός καγκελαρίας κατά την δεύτερη θητεία της 'Αγγελα Μέρκελ Ρόναλντ Ποφάλα, ο πρώην πρωθυπουργός του Βρανδεμβούργου Ματίας Πλάτσεκ (SPD), ο πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Στέφαν Χόλτχοφ-Πφέρτνερ (CDU) και ο πρώην επικεφαλής του «Διαλόγου της Αγίας Πετρούπολης» Μάρτιν Χόφμαν. Από την ρωσική πλευρά, στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Gazprom Βίκτορ Ζούμπκοφ και ο Βαλερί Φαντέγιεφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κρεμλίνου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Four Seasons του Μπακού και κεντρικό θέμα αποτέλεσε το μέλλον του «Διαλόγου της Αγίας Πετρούπολης», του γερμανορωσικού φόρουμ το οποίο διαλύθηκε μετά την ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Ραλφ Στέγκνερ, μέλος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών (PKGr) της Bundestag κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, επιβεβαίωσε την συμμετοχή του στην συνάντηση, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες, ενώ τόνισε ότι δεν ταξίδεψε «για λογαριασμό κανενός» και δεν χρησιμοποίησε δημόσιο χρήμα. Σε ερώτηση της εφημερίδας WELT, ο κ. Στέγκνερ αρνήθηκε ότι το εν λόγω ταξίδι προκάλεσε δυσαρέσκεια στα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, τα οποία του ζήτησαν να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για προεδρία της PKGr κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Ερωτώμενος εάν πέτυχε κάτι θετικό στην συνάντηση με την ρωσική αντιπροσωπεία, ο σοσιαλδημοκράτης βουλευτής απάντησε ότι «τέτοιες συναντήσεις δύσκολα οδηγούν σε άμεσα θετικά αποτελέσματα - δεν είναι καν διαπραγματεύσεις». Για «λάθος συνάντηση την λάθος στιγμή στο λάθος μέρος, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτικές της Γερμανίας και της Ευρώπης και με τις σοσιαλδημοκρατικές πεποιθήσεις και δεν δημιουργεί ειρήνη, αλλά μόνο ενισχύει τους Ρώσους» έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Μίχαελ Ροτ (SPD).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

