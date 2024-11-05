Τέλος για την επί επτά εβδομάδων απεργία των εργαζομένων της Boeing οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της αποδοχής της τελευταίας μισθολογικής προσφοράς που τους έκανε ο αεροπορικός γίγαντας.

Οι απεργοί εργαζόμενοι μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στις δουλειές τους από την Τετάρτη ή μέχρι τις 12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το συνδικάτο της Διεθνούς Ένωσης Μηχανολόγων και Εργατών Αεροδιαστημικής (IAM).

Με τη νέα συμφωνία, θα λάβουν αύξηση μισθού 38% τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η αποχώρηση περισσότερων από 30.000 συνδικαλιστών εργαζομένων της Boeing ξεκίνησε στις 13 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας σε δραματική επιβράδυνση στα εργοστάσια κατασκευής αεροπλάνων της και βαθαίνοντας την κρίση στην εταιρεία.

Το συνδικάτο IAM είπε ότι το 59% των απεργών ψήφισαν υπέρ της νέας συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει επίσης ένα εφάπαξ μπόνους 12.000 δολαρίων (9.300 £), καθώς και αλλαγές στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των εργαζομένων.

«Αυτή είναι μια νίκη. Μπορούμε να κρατάμε το κεφάλι ψηλά», δήλωσε ο επικεφαλής του συνδικάτου Τζον Χόλντεν καθώς ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

Το συνδικάτο είχε ζητήσει προηγουμένως αύξηση των μισθών κατά 40% και οι εργαζόμενοι είχαν απορρίψει δύο προηγούμενες προσφορές της εταιρείας.

Τον περασμένο μήνα, η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ Τζούλι Σου πέταξε στο Σιάτλ για να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις, σε ένδειξη του πόσο σοβαρά έπαιρνε ο Λευκός Οίκος την απεργία σε μια από τις πιο σημαντικές εταιρείες της χώρας.

Η Boeing προσπαθεί να ενισχύσει τα οικονομικά της και να τερματίσει την απεργία, η οποία της έχει κοστίσει τώρα σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Anderson Economic Group.

Τον Οκτώβριο, η επιχείρηση εμπορικών αεροσκαφών της ανέφερε λειτουργικές απώλειες 4 δισ. δολαρίων για τους τρεις μήνες έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία ξεκίνησε μια πώληση μετοχών για να συγκεντρώσει περισσότερα από 20 δισ. δολάρια.

Έγινε μετά από προειδοποιήσεις ότι μια παρατεταμένη απεργία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Boeing, γεγονός που θα καθιστούσε πιο ακριβό το δανεισμό της.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία δήλωσε ότι θα απολύσει περίπου 17.000 εργαζόμενους, με τις πρώτες ειδοποιήσεις απόλυσης να αναμένεται να εκδοθούν στα μέσα Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

