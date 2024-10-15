Χειροτερεύει η κατάσταση της Boeing - Τώρα ζητάει να δανειστεί δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια 

Προς τις μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ και την Wall Street στρέφεται η Boeing με στόχο να αντλήσει συνολικά 25 δισ. δολ., ποσό το οποίο θα δώσει μια ανάσα στα ταμεία της, τα οποία άδειασαν από την απεργία του μεγαλύτερου συνδικάτου -που κυριολεκτικά την παρέλυσε- αλλά και από τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας που αντιμετωπίζουν αεροσκάφη της.

Σε ανακοίνωσή της προς τις αρχές του αμερικανικού χρηματιστηρίου η Boeing ανέφερε πως σχεδιάζει να δανειστεί ποσό 10 δισ. δολ. από μια κοινοπραξία τραπεζών. Επίσης, σε ξεχωριστή της ανακοίνωση, σημειώνει πως σχεδιάζει να αντλήσει ποσό 25 δισ. δολ. από πώληση μετοχών και χρέους. Όπως αναφέρεται, τα 10 δισ. που θα δανειστεί από το τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήματα περιλαμβάνονται στο συνολικό ποσό των 25 δισ. που σχεδιάζει να αντλήσει.

Σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, το χρέος της εταιρείας εκτοξεύτηκε την τελευταία εξαετία, οπότε η Boeing ανακοίνωσε λειτουργικές ζημιές που ξεπέρασαν τα 33 δισ. δολ. Η παραγωγή αεροσκαφών σχεδόν σταμάτησε λόγω της πολυήμερης απεργίας των 33.000 μελών της Διεθνούς Ένωσης Μηχανικών (IAM).

Οι συζητήσεις μεταξύ της Boeing και της IAM κατέρρευσαν την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να έχει προσδιοριστεί νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την περασμένη Παρασκευή ο νέος CEO της Boeing, Kelly Ortber, ανακοίνωσε ότι θα μειωθεί κατά 10% το προσωπικό το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελείται από 171.000 εργαζόμενους.

Η πιστοληπτική ικανότητα της Boeing έχει βυθιστεί στο χαμηλότερο σκαλί, μια βαθμίδα μόλις πάνω από την κατηγορία “junk”, ενώ μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν προειδοποιήσει πως η εταιρεία κινδυνεύει να υποβαθμιστεί σε “junk”, κάτι το οποίο θα αύξανε το κόστος δανεισμού. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της Boeing εκτοξεύτηκε στα 53 δισ. δολ. στα τέλη του του περασμένου Ιουνίου, από 10,7 δισ. δολ. στα τέλη Μαρτίου 2019, όταν η δεύτερη θανατηφόρα συντριβή του 737 Max οδήγησε σε 20μηνη καθήλωση των συγκεκριμένων αεροσκαφών, του μοντέλου της με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

