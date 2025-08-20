Ο πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάσκοφ δήλωσε σήμερα ότι η Βουλγαρία είναι από τους πιο ένθερμους και πιο ενεργούς υποστηρικτές της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, με βάση την αρχή της αξίας της, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε με την Ουκρανή ομόλογό του Γιούλια Σβιριντένκο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

"Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε το Κίεβο στην ευρωπαϊκή του πορεία προσφέροντας πολύτιμη εμπειρία στην ενταξιακή διαδικασία", δήλωσε ο Ζελιάσκοφ, ο οποίος χαιρέτισε την ισχυρή δέσμευση της Ουκρανίας σε βασικές μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ΕΕ, ειδικότερα στο πλαίσιο των υφιστάμενων προκλήσεων γεωπολιτικής ασφάλειας και της συνεχιζόμενης πλήρους ρωσικής επιθετικότητας.

"Η Βουλγαρία πιστεύει ακράδαντα ότι το μέλλον της Ουκρανίας συνδέεται με την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ένταξη είναι εγγύηση ευημερίας για όλη την περιοχή", τόνισε ο Ζελιάσκοφ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης. Εξέφρασε την υποστήριξη της Σόφιας στο άνοιγμα της πρώτης δέσμης κεφαλαίων διαπραγμάτευσης και τόνισε τη σημασία του Σχεδίου Δράσης της Ουκρανίας για τις εθνικές μειονότητες, αποκαλώντάς το απαραίτητο στοιχείο για να ανοίξει το πρώτο κεφάλαιο των ενταξιακών συνομιλιών.

Ο Ζελιάσκοφ επανέλαβε την ακλόνητη υποστήριξη της χώρας του στην Ουκρανία στο πλαίσιο του πολέμου. Χαιρέτισε όλες τις προσπάθειες για να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη λύση, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής δέσμευσης της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της ρωσικής επίθεσης. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξάγονται στη βάση της δικαιοσύνης, της κυριαρχίας και των εγγυήσεων ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι η ειρήνη δεν είναι απλά η απουσία πολέμου, αλλά το θεμέλιο για μακροπρόθεσμη σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία στην Ευρώπη και την Ουκρανία.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης την ετοιμότητα της Σόφιας να δεσμευτεί στη μεταπολεμική ανάκαμψη της Ουκρανίας, στην ανοικοδόμηση και στις προσπάθειες μεταρρύθμισης. Η περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και η συνδεσιμότητα των μεταφορών συζητήθηκαν επίσης.

Την Τρίτη, ο Ζελιάσκοφ μίλησε στην τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών της ΕΕ, στην οποία συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της συνάντησης για την Ουκρανία, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα. "Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνουν σταθερή υποστήριξη τόσο από τους Ευρωπαίους όσο και από τους Ευρωατλαντικούς εταίρους", δήλωσε ο πρωθυπουργός. "Η Βουλγαρία μαζί τους εταίρους της ΕΕ και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, είναι έτοιμη να συμβάλει στην επίτευξη ενός χρονοδιαγράμματος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

