Η Μόσχα δεν αλλάζει στάση όσον αφορά το πλαίσιο που ορίζει ως αποδεκτές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Τα σχόλια του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών υπονομεύουν τις ελπίδες ότι έχει σημειωθεί οποιαδήποτε πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα και τη «σύνοδο» στην Ουάσινγκτον με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

Τα σχόλια του Λαβρόφ αποδεικνύουν επιπλέον ότι το Κρεμλίνο δεν έχει μετριάσει τις μαξιμαλιστικές του θέσεις απέναντι στην Ουκρανία: ότι πρέπει να γίνει ένα ουδέτερο κράτος, να μειώσει δραστικά τον στρατό της και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

«Η Μόσχα δεν θα συμφωνήσει με τις συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα διαπραγματευτούν χωρίς τη Ρωσία... Η Ρωσία θα δεχτεί εάν οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία παρέχονται σε ισότιμη βάση με τη συμμετοχή χωρών όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου , μετά τη συνάντησή του με τον Ιορδανό υπουργό Εξωτερικών.

Το γεγονός ότι το Πεκίνο και η Μόσχα ενδέχεται να έχουν οποιαδήποτε επιρροή στο πώς θα λειτουργήσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, θεωρείται απαράδεκτο για τους Δυτικούς συμμάχους.

Σε ένα ακόμη παράδειγμα της αδιαλλαξίας του Κρεμλίνου να λάβει μέτρα για τον τερματισμό της εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι μια υπό συζήτηση συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι παραμένει πολύ μακρινή προοπτική.

Την Τετάρτη, ο Λαβρόφ επανήλθε σε ένα σενάριο που προτάθηκε κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο του 2022, το οποίο περιελάμβανε έναν συνασπισμό εγγυητριών κρατών, που θα παρείχε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Αυτή η ιδέα απέτυχε από τη δυτική πλευρά, επειδή η Μόσχα απαίτησε την ένταξη στη συμφωνία μία ρήτρα ομοφωνίας των χωρών που συμμετέχουν, ακόμη και της ίδιας της Ρωσίας, πριν ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας.

«Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση — πρώτα και κύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες — κατανοούν απόλυτα ότι η συζήτηση για το ζήτημα της ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια ουτοπία, ένας δρόμος προς το πουθενά», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τελικά δεν πιστεύουν ότι ο Πούτιν είναι ειλικρινής σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία. Και οι δηλώσεις του Λαβρόφ ενισχύουν αυτή τη θεωρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.