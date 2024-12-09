Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ζήτησε σήμερα να επιδειχθεί «υπομονή και επαγρύπνηση» ως προς το θέμα του επαναπατρισμού Σύρων προσφύγων μετά την πτώση του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συμβουλεύει να παραμείνει η προσήλωση στο θέμα των επιστροφών» και ελπίζει ότι οι εξελίξεις στο πεδίο να επιτρέψουν «επιτέλους εθελοντικές, ασφαλείς και βιώσιμες επιστροφές - με πρόσφυγες ικανούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις», τονίζει ο επικεφαλής της UNHCR Φίλιπο Γκράντι, σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

