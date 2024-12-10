Ελ Ανούνι: Δεν έχει καμία επαφή με την ισλαμιστική οργάνωση HTS που ανέτρεψε τον Άσαντ

Η ΕΕ δεν έχει καμία επαφή, σε αυτό το στάδιο, με τη ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) που ανέτρεψε τον Άσαντ, επανέλαβε σήμερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανούνι.

Ο Ελ Ανούνι σημείωσε ότι η οργάνωση HTS είναι ήδη καταχωρημένη από τα ενωμένα Έθνη σε λίστα κυρώσεων, μαζί με το Νταές και την Αλ Κάιντα, κάτι το οποίο έχει ισχύ για όλα τα μέλη του ΟΗΕ. Ως εκ τούτου, οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλα τα περιοριστικά μέτρα που εγκρίνονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βάσει του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά τα περιοριστικά μέτρα προβλέπουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση χορήγησης χρηματοπιστωτικής ή οικονομικής βοήθειας στην οργάνωση αυτή.

Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία της ΕΕ με το HTS, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ξεκαθάρισε ότι η ΕΕ δεν έχει καμία επαφή μαζί του, ούτε με τους ηγέτες του. Σημείωσε, ωστόσο, ότι αρκετά κράτη-μέλη έχουν ανακοινώσει την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με τις συριακές αντιπολιτευόμενες ομάδες που ανέλαβαν την εξουσία. Όσον αφορά την ΕΕ, τα επόμενα βήματα θα συζητηθούν από τα κράτη-μέλη, καθώς και στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αφού το HTS τελεί υπό κυρώσεις του ΟΗΕ. «Θα αξιολογήσουμε τις πράξεις και όχι μόνο τα λόγια αυτών που αναλαμβάνουν ευθύνες και στη συνέχεια τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα», είπε ο ίδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα αυτό αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου. Σημείωσε, επίσης, ότι οι προσθήκες ή αφαιρέσεις οποιωνδήποτε οργανώσεων από τους λεγόμενους καταλόγους τρομοκρατών της ΕΕ, υπόκεινται σε ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Ο Αλ Ανουάρ επανέλαβε σήμερα τη δήλωση της ΕΕ, δια στόματος της Ύπατης Εκπροσώπου, Κάγια Κάλας, σύμφωνα με την οποία: «είναι επιτακτική ανάγκη να διαφυλάξουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και να σεβαστούμε την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, τους κρατικούς θεσμούς της και να απορριφθεί οποιαδήποτε μορφή εξτρεμισμού».

Απαντώντας σε ερώτηση για την Τουρκία, ο εκπρόσωπος της ανέφερε τα εξής: «Η Τουρκία θα είναι βασικός συνομιλητής για να διασφαλίσει τη σταθερότητα στη Συρία και μια πολιτική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι νόμιμες ανησυχίες της για την ασφάλεια, επιτρέποντας παράλληλα σε όλους τους Σύρους σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων, να απολαύσουν επιτέλους την ασφάλεια και την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση της νέας Συρίας. Ταυτόχρονα καλούμε όλους τους εξωτερικούς παράγοντες να σεβαστούν την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.