Beverly Hills 90210: Πέθανε o πρωταγωνιστής της σειράς, Joe E. Tata

Ο Tata γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1936 και στην αρχή της καριέρας του είχε ερμηνεύσει ρόλους στο General Hospital, στο The Outer Limits και στο Mister Roberts.

Έφυγε σε ηλικία 85 ετών άφησε ο ηθοποιός Joe E. Tata, που έγινε γνωστός από τον ρόλο του Nat στο Beverly Hills 90210 έπειτα από τετραετή μάχη με τη νόσο του Αλτσχάιμερ, την Πέμπτη.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τον πρώην συνεργάτη του, Ian Ziering, μετά τον πρόσφατο θάνατο δύο άλλων μελών της οικογένειας 90210.

«Τους τελευταίους μήνες χάσαμε την Jessica Klein μια από τις πιο παραγωγικές συγγραφείς και παραγωγούς του 90210, την Denise Douse που έπαιζε την κυρία Teasley, και τώρα είμαι πολύ λυπημένος που ο Joe E Tata πέθανε», έγραψε μια φωτογραφία του αείμνηστου φίλου του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το 2018, η κόρη του Τata, Kelly, είχε ξεκινήσει λογαριασμό στο Go Fund Me, προκειμένου να τον βοηθήσει οικονομικά μετά την διάγνωση της νόσου.

Στην τηλεόραση η καριέρα του άνθισε τη δεκαετία του ’70 και του ’80 – εμφανίστηκε σε πολλές αστυνομικές σειρές όπως Mannix, Adam-12, The F.B.I. και The Streets of San Francisco – αλλά έγινε πραγματικά γνωστός με τη συμμετοχή του στην εμβληματική σειρά Beverly Hills 90210, ως ο αγαπημένος ιδιοκτήτης του Peach Pit όπου και παρέμεινε για 10 σεζόν.

