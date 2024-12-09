Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, οι δυνάμεις της οποίας ηγήθηκαν της εκστρατείας για την ανατροπή του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ ανέθεσε στον Μοχάμεντ Αλ Μπασίρ να σχηματίσει μεταβατική κυβέρνηση, μετέδωσε η συριακή τηλεόραση.

Ο Αλ Μπασίρ θα σχηματίσει κυβέρνηση για τη διαχείριση της μεταβατικής περιόδου, ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Αλ Μπασίρ είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησης στο Ιντλίμπ που συγκροτήθηκε το 2017 από τη Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, μια ισλαμιστική ομάδα που ανέτρεψε την κυβέρνηση του Άσαντ το Σαββατοκύριακο.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από συνάντηση ανάμεσα στον Αλ Μπασίρ, τον ηγέτη της οργάνωσης, Άχμεντ Αλ-Σαράα και του σημερινού πρωθυπουργού της Συρίας, Γκάζι αλ Τζαλάλι, σύμφωνα με το Arabiya TV.

