Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Πολωνίας συνέλαβαν έναν φοιτητή που θεωρείται ύποπτος για προετοιμασία «μαζικής επίθεσης» κατά χριστουγεννιάτικης αγοράς, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ειδικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο Ματέους Β, φοιτητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν, ήθελε να διαπράξει την επίθεση με τη χρήση εκρηκτικών και σχεδίαζε να ενταχθεί σε τρομοκρατική οργάνωση, εξήγησε ο εκπρόσωπος.

«Στόχος του εγκλήματος ήταν να τρομοκρατήσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων και να υποστηρίξει το Ισλαμικό Κράτος. Κατά την διάρκεια της έρευνας, πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας κατέσχεσαν αρχεία δεδομένων και αντικείμενα σχετιζόμενα το Ισλάμ», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Η εισαγγελία απήγγειλε εναντίον του κατηγορίες για «προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης η οποία μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων».

«Επίσης, έκανε ενέργειες για να έλθει σε επαφή με τρομοκρατική οργάνωση, και για να εξασφαλίσει την υποστήριξή της στην διάπραξη της επίθεσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση τριών μηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.