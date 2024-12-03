Τουρκία: Εξάλειψη της τρομοκρατίας των Κούρδων της Συρίας

Η Άγκυρα παρασκηνιακά στηρίζει τους τζιχαντιστές που επελαύνουν στη βόρεια Συρία, ωστόσο προς το παρόν επιλέγει να μην πάρει ανοικτά θέση. Ούτως ή άλλως διοικεί στρατιωτικά μεγάλες περιοχές στα τουρκοσυριακά σύνορα όπου έχει εγκατασταθεί ο τουρκικός στρατός από τη λήξη του συριακού εμφυλίου το 2016, και παράλληλα έχει διευρύνει την παρουσία της μέσω της συμμαχίας της με τους τζιχαντιστές της συριακής αντιπολίτευσης.



Διακηρυγμένος στόχος της Άγκυρας είναι να εξαλείψει την τρομοκρατία που θεωρεί ότι προέρχεται από τους Κούρδους της Συρίας και τις οργανώσεις τους που κατά την Άγκυρα δρουν ως προεκτάσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης του ΡΚΚ. Όμως η στρατιωτική συνεργασία των οργανώσεων αυτών με τους Αμερικανούς για την αποτροπή του ISIS εμποδίζει προς το παρόν την υλοποίηση των τουρκικών σχεδίων τα οποία περιέγραψε σαφώς ο Τούρκος πρόεδρος, δηλώνοντας πρόσφατα ότι θα καθαρίσει τα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία από τις απειλές τρομοκρατικών οργανώσεων με τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας από τη Μεσόγειο έως το Ιράν και ότι το 2025 θα υπάρξουν νέα κέρδη τόσο μέσω διπλωματικών όσο και στρατιωτικών μεθόδων.

Προς το παρόν όμως προέχει η διπλωματία. Μιλώντας χθες στην Άγκυρα ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η μεγαλύτερη επιθυμία της Τουρκίας είναι να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και να τερματιστεί η αστάθεια σύμφωνα με τα νόμιμα αιτήματα του συριακού λαού, προσθέτοντας πάντως ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εθνικής της ασφάλειας.Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με την ανάληψη των καθηκόντων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Άγκυρα φαίνεται να θέλει να διατηρήσει τη δομή της διαδικασίας της Αστάνα για τον τερματισμό του εμφυλίου στη Συρία στην οποία συμμετέχουν πλην της Τουρκίας, το Ιράν και η Ρωσία. Κατά τη χθεσινή σημαντική συνάντηση του Χακάν Φιντάν με τον Ιρανό ομόλογο του στην Άγκυρα, συμφώνησαν ότι πρέπει να εξαλειφθούν όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις στη Συρία που περιλαμβάνουν το PKK/YPG/PYD. Σημερινές δε πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σεργκέι Λαβρώφ ζήτησε επείγουσα σύγκλιση της Διαδικασίας της Αστάνα και πιθανότατα θα γίνει την προσεχή Παρασκευή στο πλαίσιο του Φόρουμ της Ντόχα του Κατάρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.