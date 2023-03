BBC: Εκτός «τηλεοπτικού αέρα» ο Γκάρι Λίνεκερ μετά τις δηλώσεις του περί ναζιστικών πρακτικών της κυβέρνησης Σούνακ

Τέλος -τηλεοπτικής- εποχής; Ο Γκάρι Λίνεκερ δεν θα παρουσιάσει την εκπομπή Match of the Day αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού το BBC αποφάσισε ότι το αμφιλεγόμενο tweet του, που συνέκρινε τα σχέδια της κυβέρνησης Σούνακ για τη μετανάστευση με τη ναζιστική Γερμανία, παραβιάζει τους κανόνες αμεροληψίας.



Το βρετανικό δίκτυο είπε ότι ο Λίνεκερ θα «αποχωρήσει» από την παρουσίαση του προγράμματος έως ότου αυτός και η επικεφαλής του καταλήξουν σε μια «συμφωνημένη και ξεκάθαρη θέση» σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Ο πρώην άσος του ποδοσφαίρου, και το πιο ακριβοπληρωμένο αστέρι του BBC προκάλεσε σάλο και πυροδότησε πολιτική διαμάχη αυτή την εβδομάδα, καθώς συνέκρινε τη ρητορική που χρησιμοποιήθηκε για μια νέα πολιτική περιορισμού των μεταναστευτικών ροών στη Μάγχη τις πολιτικές της ναζιστικής Γερμανίας της δεκαετίας του 1930.

