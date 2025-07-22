Λογαριασμός
Η περιουσία του Μάικ Λιντς «βυθίστηκε» μαζί με τη θαλαμηγό Baysian - Δεν αφήνει τίποτα στη χήρα και την κόρη του

Δικαστική απόφαση μηδενίζει την κληρονομιά που θα μεταβιβαζόταν στη χήρα του και την κόρη του αφού το σύνολο της περιουσίας του δεσμεύεται υπέρ της HP

Baysian

Η περιουσία του εκλιπόντος Βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, έχει ουσιαστικά πτωχεύσει, καθώς δικαστήριο του Λονδίνου αποφάσισε την καταβολή αποζημίωσης ύψους 700 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 825 εκατ. ευρώ) στην Hewlett Packard, στο πλαίσιο της υπόθεσης εξαγοράς της εταιρείας λογισμικού Autonomy.

Ο Λιντς, ιδρυτής της Autonomy, είχε κατηγορηθεί μαζί με τον πρώην οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, Σουσοβάν Χουσεΐν, για παραποίηση των οικονομικών στοιχείων, προκειμένου να διογκώσουν την αξία της εταιρείας πριν την πώληση στην HP, η οποία εξαγόρασε την Autonomy το 2011 έναντι 8 δισεκατομμυρίων λιρών.

Μέσα σε έναν χρόνο από την εξαγορά, η HP απομείωσε την αξία της Autonomy κατά 6,5 δισ. λίρες, κατηγορώντας τον Λιντς και τον Χουσεΐν για απάτη και υποβάλλοντας αγωγή ύψους 4 δισ. λιρών. Η απόφαση του δικαστηρίου το 2022 δικαίωσε την HP, και η σημερινή απόφαση αφορά την εκτέλεση της αποζημίωσης από την περιουσία του εκλιπόντος επιχειρηματία.

Η τραγωδία στη Σικελία

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την τραγωδία στα ανοιχτά της Σικελίας, στις 19 Αυγούστου 2024. Συνολικά 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών ο 59χρονος Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του Χάνα, όταν βυθίστηκε η θαλαμηγός τους.

Η σύζυγός του, Άντζελα Μπακαρές, και η δεύτερη κόρη τους, Έσμε, επέζησαν του ναυαγίου. Ωστόσο, με τη νέα δικαστική απόφαση, κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην οικογένεια, εκτός εάν υπάρξει έφεση.

Ο Μάικ Λιντς, ο οποίος στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί ως «ο Βρετανός Μπιλ Γκέιτς», είχε αρνηθεί τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι η HP ήταν υπεύθυνη για την αποτυχημένη ενσωμάτωση της Autonomy.

Πηγή: skai.gr

