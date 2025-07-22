Η περιουσία του εκλιπόντος Βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, έχει ουσιαστικά πτωχεύσει, καθώς δικαστήριο του Λονδίνου αποφάσισε την καταβολή αποζημίωσης ύψους 700 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 825 εκατ. ευρώ) στην Hewlett Packard, στο πλαίσιο της υπόθεσης εξαγοράς της εταιρείας λογισμικού Autonomy.

Ο Λιντς, ιδρυτής της Autonomy, είχε κατηγορηθεί μαζί με τον πρώην οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, Σουσοβάν Χουσεΐν, για παραποίηση των οικονομικών στοιχείων, προκειμένου να διογκώσουν την αξία της εταιρείας πριν την πώληση στην HP, η οποία εξαγόρασε την Autonomy το 2011 έναντι 8 δισεκατομμυρίων λιρών.

Breaking: Hewlett Packard Enterprise is owed more than £700mn over the US tech group’s ill-fated acquisition of Autonomy, the High Court in London has found, less than a year after the UK software company’s founder Mike Lynch died in a yacht accident. https://t.co/Rzm7IelP2w pic.twitter.com/23ydyWg10z — Financial Times (@FT) July 22, 2025

Μέσα σε έναν χρόνο από την εξαγορά, η HP απομείωσε την αξία της Autonomy κατά 6,5 δισ. λίρες, κατηγορώντας τον Λιντς και τον Χουσεΐν για απάτη και υποβάλλοντας αγωγή ύψους 4 δισ. λιρών. Η απόφαση του δικαστηρίου το 2022 δικαίωσε την HP, και η σημερινή απόφαση αφορά την εκτέλεση της αποζημίωσης από την περιουσία του εκλιπόντος επιχειρηματία.

🔴 Mike Lynch’s estate bankrupted by £700m fraud ruling



The ruling comes 11 months after Lynch and his daughter Hannah died in a freak storm that sank his Bayesian superyachthttps://t.co/8MlMkvK4Ll — The Telegraph (@Telegraph) July 22, 2025

Η τραγωδία στη Σικελία

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την τραγωδία στα ανοιχτά της Σικελίας, στις 19 Αυγούστου 2024. Συνολικά 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών ο 59χρονος Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του Χάνα, όταν βυθίστηκε η θαλαμηγός τους.

Η σύζυγός του, Άντζελα Μπακαρές, και η δεύτερη κόρη τους, Έσμε, επέζησαν του ναυαγίου. Ωστόσο, με τη νέα δικαστική απόφαση, κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην οικογένεια, εκτός εάν υπάρξει έφεση.

Ο Μάικ Λιντς, ο οποίος στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί ως «ο Βρετανός Μπιλ Γκέιτς», είχε αρνηθεί τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι η HP ήταν υπεύθυνη για την αποτυχημένη ενσωμάτωση της Autonomy.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.