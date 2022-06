Ποια είναι η Babushka Z: Η ιστορία πίσω από ένα «κατά λάθος» σύμβολο της προπαγάνδας του Κρεμλίνου

To στιγμιότυπο μιας ηλικιωμένης Ουκρανής που κρατά μια κόκκινη σοβιετική σημαία έχει γίνει το πιο απροσδήτο σύμβολο προπαγάνδας του Κρεμλίνου, αφού ένα βίντεο από τη συνάντησή της με Ουκρανούς στρατιώτες έγινε viral.

Το BBC εντόπισε την γιαγιά του βίντεο, που έγινε γνωστή στα σόσιαλ μίντια ως "Babushka Z" για να προσπαθήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από το περιστατικό.

"Δεν νομίζω ότι πρέπει να με δοξάσουν. Είμαι απλώς μια αγρότισσα. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχω γίνει διασημότητα."

Not any old Z. THE Babushka Z. Show some respect, you ingrate.https://t.co/FE0iu0nBCt