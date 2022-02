Την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, περιέγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με τον οποίο επικοινώνησε το βράδυ της Κυριακής.

Ο Ζελένσκι, ευχαρίστησε τον Πατριάρχη για την συμπαράστασή του, ενώ ο Βαρθολομαίος του ευχήθηκε σύντομα να επικρατήσει η ειρήνη στην Ουκρανία.

Thank you for the warm conversation, Your All-Holiness #Bartholomew. Your words are like hands that hold us up in this difficult time. Ukrainians feel the spiritual support and strength of your prayers. We hope for the soonest peace.