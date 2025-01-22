Αυστρία: Θα γίνει ο Κικλ καγκελάριος;

Θα γίνει ο ακροδεξιός ηγέτης των Ελευθέρων της Αυστρίας (FPÖ) ο επόμενος καγκελάριος της Αυστρίας; Το ερώτημα απασχολεί όλη την Ευρώπη. Η πρώτη γρήγορη συμφωνία με το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (ÖVP) δείχνει ότι ο συνασπισμός είναι πλέον καθοδόν. Αυτό εκτιμά και ο Μίχαελ Γιένεβαϊν, από το Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ στη Βιέννη:



«Το γεγονός ότι μπόρεσαν να συμφωνήσουν γρήγορα για τόσα θέματα του προϋπολογισμού, δείχνει ότι ο συνασπισμός τελικά θα γίνει».

Ποιος θα κάνει περισσότερο πίσω;

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν ακόμα κάποια εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η υπόσχεση για κατάληξη σε κυβερνητικό πρόγραμμα μέσα σε έναν μήνα. Ποιο είναι το βασικότερο;



«Το θέμα του προσανατολισμού της εξωτερικής και ευρωπαϊκής πολιτικής γιατί εδώ οι διαφορές των δύο κομμάτων είναι μεγαλύτερες και το ερώτημα είναι αν θα επιβληθεί το Λαϊκό Κόμμα, διεκδικώντας για παράδειγμα το Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι ώστε να μπορεί να επηρεάζει την εξωτερική πολιτική».



Αλλά βεβαίως ο υπουργός Εξωτερικών δεν έχει απεριόριστες αρμοδιότητες και σίγουρα βρίσκεται ιεραρχικά κάτω από τον επικεφαλής της κυβέρνησης, επισημαίνει ο Γιένεβαϊν.



«Είναι σίγουρο ότι ο Κικλ θα γίνει καγκελάριος, θα εκπροσωπεί δηλαδή την Αυστρία στο Συμβούλιο της ΕΕ. Θα έχει εντέλει στα χέρια του το χαρτί του βέτο, όπως και ο Όρμπαν για κρίσιμες αποφάσεις και εκεί το Λαϊκό Κόμμα δεν θα μπορεί να του υπαγορεύσει τι θα κάνει».

Ακραίες ιδέες από ακραίους ανθρώπους

Η σύνθεση της κυβέρνησης είναι επίσης ένα ζήτημα καθώς εδώ έχει κάποιες δυνατότητες παρέμβασης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάντερ φαν ντερ Μπέλεν σε περίπτωση που οι ακροδεξιοί το… παρακάνουν.



«Ποια πρόσωπα θα προτείνει το FPÖ για θέσεις υπουργών; Είδαμε στο παρελθόν στην περίπτωση της κυβέρνησης Κουρτς ότι δεν θέλησε να ορκίσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι αν προταθούν ακραία πρόσωπα από τους Ελεύθερους θα μπορούσε ο φαν ντερ Μπέλεν να θέσει βέτο».

Aυστρία όπως Ουγγαρία;

Θα είναι λοιπόν η Αυστρία μια ακόμα προβληματική περίπτωση εντός της Ένωσης, όπως η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν; Μια κυβέρνηση ακραίων είναι φυσικό να υποστηρίζει και ακραίες ιδέες, επισημαίνει ο Αυστριακός πολιτικός επιστήμονας.



«Η Αυστρία είναι χώρα που συνεισφέρει περισσότερα στον κοινοτικό προϋπολογισμό από όσα λαμβάνει. Έχουν ακουστεί απειλές για διακοπή των πληρωμών, αν υπάρχει δυσαρέσκεια με την κατανομή τους, αφού θα μπορούσαν τα χρήματα να αξιοποιηθούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Ακούγεται ακραίο, αλλά είναι μια πιθανότητα και τότε η αυστριακή κυβέρνηση θα γίνει μια προβληματική περίπτωση για την ΕΕ».

Ο «καγκελάριος του λαού»

Και βεβαίως η κυβέρνηση δεν εκλέγεται μόνο για έναn χρόνο. Ο ακροδεξιός-κεντροδεξιός συνασπισμός μπορεί να αντιμετωπίσει θέμα επιβίωσης τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας και των αντιφάσεών του.



«Αυτός ο προϋπολογισμός αφορά μόνο το 2025 και θίγει περισσότερο την πολιτική για το κλίμα. Δεν έχουμε ιδέα για το πώς θέλουν να εξοικονομήσουν άλλα 12 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2027. Κάποιες κοινωνικές ομάδες πιθανώς θα χάσουν κάποιες παροχές. Kαι το FPÖ θέλει να αποφύγει κάτι τέτοιο, αφού μιλάμε για κοινωνικά στρώματα που αποτελούν τη μάζα των ψηφοφόρων της».



Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κικλ διαφήμιζε τον εαυτό του ως «καγκελάριο του λαού». Ο αντικρατισμός που επαγγέλλεται για την οικονομία κάποια στιγμή θα τον αναγκάσει να δικαιολογήσει και αντιλαϊκά μέτρα σε ένα κράτος, που επί δεκαετίες το ζήλευαν πολύ για το κοινωνικό του πρόσωπο.

