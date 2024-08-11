Γερμανία: Πάνω από 500 επιθέσεις σε πρόσφυγες το 2024

Λίγο πριν από τις κρίσιμες εκλογές σε τρία κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας όπου προηγείται η ακροδεξιά, νέα στοιχεία από τα αρχεία της αστυνομίας προκαλούν έντονη ανησυχία για την αύξηση της βίας κατά προσφύγων και αιτούντων άσυλο στη Γερμανία.



Σύμφωνα με απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης μετά από ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς (Die Linke) στη βουλή, το πρώτο εξάμηνο του 2024 έχουν καταγραφεί 519 επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αιτούντων άσυλο κυρίως έξω από κέντρα φιλοξενίας ή άλλα προσφυγικά καταλύματα.

Τα εγκλήματα τα οποία αναφέρει η γερμανική αστυνομία σε βάρος προσφύγων και αιτούντων άσυλο αφορούν κυρίως σωματικές βλάβες, βία σε οποιαδήποτε μορφή και υποκίνηση σε μίσος. Από τις 519 περιπτώσεις που καταγράφηκαν, οι 456 αφορούν επιθέσεις με ακροδεξιό υπόβαθρο. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται 46 τραυματίες-θύματα ακροδεξιών επιθέσεων, εκ των οποίων έξι είναι παιδιά.Αρνητική πρωτιά πέρυσι για Σαξονία και ΘουριγγίαΙδιαίτερα πάντως προβληματίζει η εικόνα στη Σαξονία και τη Θουριγγία,που εκλέγουν τοπικά κοινοβούλια την 1η Σεπτεμβρίου. Εκεί το 2023 καταγράφηκαν συνολικά τα περισσότερα περιστατικά βίας κατά προσφύγων και μεταναστών στη γερμανική επικράτεια. Ακολούθησαν η Βαυαρία, η Κάτω Σαξονία και το Βρανδεμβούργο, στο οποίο διεξάγονται επίσης κρατιδιακές εκλογές στις 22 Σεπτεμβρίου.Μιλώντας στην Οsnabrücker Zeitung, η οποία δημοσίευσε πρώτη τα στοιχεία, η βουλευτής της Αριστεράς Κλάρα Μπύνγκερ ανέφερε ότι εδώ και καιρό είναι γνωστό ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ρατσιστικής ρητορικής πολιτικών με την υποκίνηση ρατσιστικών επιθέσεων σε γερμανικούς δρόμους.Η ίδια φαίνεται να θεωρεί υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό την Εναλλακτική για τη Γερμανίακαι τον κοινοβουλευτικό λόγο της όταν εντός της ομοσπονδιακής βουλής εγείρει θέμα «υποχρεωτικής παλινόστησης» μεταναστών ή θεωρεί τους πρόσφυγες «υπαίτιους για όλα τα πιθανά κοινωνικά προβλήματα».

