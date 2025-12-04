Η επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής του διαδικτύου στην Αυστραλία εκτίμησε ότι η απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει το πρώτο κομμάτι του ντόμινο στην παγκόσμια προσπάθεια να περιοριστεί η επιρροή των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών (big tech), την ώρα που οι πλατφόρμες Instagram, Facebook και Threads (της Meta) άρχισαν να αποκλείουν χιλιάδες λογαριασμούς παιδιών.

Η επίτροπος ασφάλειας στο διαδίκτυο (eSafety) Τζούλι Ίνμαν Γκραντ επεσήμανε ότι αρχικά είχε επιφυλάξεις λόγω της σκληρής προσέγγισης του αποκλεισμού των παιδιών κάτω των 16 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως εξήγησε ότι πλέον την ενστερνίζεται, αφού οι σταδιακές ρυθμιστικές αλλαγές που είχαν υιοθετηθεί δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικές.

«Έχουμε φτάσει σε σημείο καμπής», δήλωσε σήμερα η Ίνμαν Γκραντ στο Sydney Dialogue, μια σύνοδο κορυφής για τον κυβερνοχώρο.

«Τα δεδομένα μας είναι το νόμισμα που τροφοδοτεί αυτές τις εταιρείες», σημείωσε η ίδια εκτιμώντας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιαστεί για να διαθέτουν «ισχυρά, επιβλαβή, παραπλανητικά χαρακτηριστικά τα οποία ακόμη και οι ενήλικες είναι ανίσχυροι να καταπολεμήσουν. Τι πιθανότητες έχουν τα παιδιά μας;».

Η νέα νομοθεσία στην Αυστραλία τίθεται σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν προσεκτικά την εφαρμογή και τις επιπτώσεις της.

«Πάντα αναφερόμουν (στη νομοθεσία αυτή) ως το πρώτο κομμάτι του ντόμινο, γι’ αυτό αντιστέκονται», σχολίασε η Ίνμαν Γκραντ αναφερόμενη στις πλατφόρμες.

Έπειτα από έναν χρόνο που πραγματοποιούν εκστρατεία κατά αυτής της απαγόρευσης –η παραβίαση της οποίας επισύρει πρόστιμο ύψους περίπου 28 εκατομμυρίων ευρώ- τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν στη Meta, το TikTok, το Snapchat της Snap και το YouTube της Alphabet ανακοίνωσαν ότι θα συμμορφωθούν.

Περίπου το 96% των παιδιών κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία – περισσότερο από ένα εκατομμύριο-- διαθέτουν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την eSafety.

Αν και ο νόμος τίθεται σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου το Instagram, το Facebook και το Threads άρχισαν να απενεργοποιούν λογαριασμούς από σήμερα.

Οι περισσότερες άλλες πλατφόρμες έχουν επίσης αρχίσει να επικοινωνούν με τους ανήλικους χρήστες τους συμβουλεύοντάς τους να κατεβάσουν τις φωτογραφίες και τις επαφές τους και δίνοντάς τους τη δυνατότητα είτε να διαγράψουν τους λογαριασμούς τους είτε να τους παγώσουν μέχρι να γίνουν 16 ετών.

“Είναι καταπληκτικό και χαίρομαι που αφαιρέθηκε η πίεση από τους γονείς διότι υπάρχουν τόσα ζητήματα ψυχικής υγείας”, σχολίασε η Τζένιφερ Τζένισον, μια μητέρα που ζει στο Σίδνεϊ. “Θα προσφέρει στα παιδιά μου ένα διάλειμμα και θα μπορούν να ξεκουραστούν και να περάσουν χρόνο με την οικογένεια”, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

