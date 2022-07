Επίθεση ενόπλου σε εμπορικό κέντρο στη Δανία: Τουλάχιστον 3 οι νεκροί - Αρκετοί τραυματίες

Ο 22χρονος είχε στην κατοχή του τουφέκι και πυρομαχικά όταν συνελήφθη - Γνωστός στις αρχές - Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή - Οδηγείται σήμερα ενώπιον δικαστή

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις από τους αρκετούς τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από την επίθεση ενόπλου σε εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Δανίας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας της Κοπεγχάγης, ο Σέραν Τόμασεν.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας, οι αρχές είναι πεπεισμένες πως ο 22χρονος Δανός τον οποίο έχουν θέσει υπό κράτηση ήταν ο δράστης της επίθεσης στο εμπορικό κέντρο Fields, που βρίσκεται περί τα μισά της διαδρομής από το κέντρο της πρωτεύουσας της Δανίας προς το αεροδρόμιό της.

Ο κ. Τόμασεν εξήγησε πως ο νεαρός είχε στην κατοχή του τουφέκι και πυρομαχικά όταν συνελήφθη. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και θα οδηγηθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστή, πρόσθεσε.

Ανέφερε πως ο 22χρονος ήταν γνωστός στην αστυνομία, αλλά «περιφερειακά», κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανέφερε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν «τρομοκρατική» ενέργεια.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της χώρας Μέτε Φρέντεριξεν από την πλευρά της τόνισε πως «η Δανία επλήγη από μια απάνθρωπη επίθεση» το βράδυ χθες Κυριακή: «Άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ακόμη περισσότεροι τραυματίστηκαν. Αθώες οικογένειες, που ψώνιζαν ή είχαν βγει να φάνε έξω. Παιδιά, έφηβοι κι ενήλικοι».

«Η όμορφη και συνήθως τόσο ασφαλής πρωτεύουσά μας άλλαξε μέσα σε μια στιγμή», πρόσθεσε η κυρία Φρέντεριξεν. «Θέλω να ενθαρρύνω τους Δανούς να σταθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου, να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Live Nation posted this #hslotcopenhagen harry styles copenhagen pic.twitter.com/1IVoCRw8Pr — caroline | TODAY (@thinkharryknows) July 3, 2022

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

Forfærdelige meldinger om skyderi i Fields. Vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvor mange der er sårede eller døde, men det er meget alvorligt. Kriseberedskabet i @Koebenhavner er indkaldt. Vi er klar til at hjælpe, hvis @KobenhavnPoliti efterspørger det. Vi er i tæt kontakt #dkpol — Sophie H. Andersen (@SophieHAndersen) July 3, 2022

The man guilty of shooting multiple people in Copenhagen shopping mall 👍 pic.twitter.com/M6dopJCCbD — 🇲🇪 (@WarReadyyy) July 3, 2022

There is a shooting in Field’s. Near Royal Arena where Harry Styles was going to have a concert in 1.5 hours. #Copenhagen #fields #royalarena pic.twitter.com/zNF9pOGFRB — Steve Pedersen Hinrup (@HinrupSteve) July 3, 2022

Just heard about what happened in Copenhagen… please stay safe and take care of each other there!

— Sophie🐝 saw Harry (@sophigoldenkiwi) July 3, 2022

#Breaking: Just in - Reports of a multiple gunshot event in #Copenhagen in #Denmark at a shopping center. pic.twitter.com/evBqci5Rio — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2022

Dear fans in Copenhagen,

Please stay as safe as you can, take care of each other. I truly hope Harry’s team will delay the show, at least until the area is 100% safe. I’m thinking about all of you, and I’m sending all my love. 💙 -DDL — Dear diary… (@deardiarylarry) July 3, 2022

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

