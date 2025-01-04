Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί διαδοχικά τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και τη Γαλλία το επόμενο πενθήμερο (4-9 Ιανουαρίου), όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθεί τη Σεούλ εν μέσω πολιτικής κρίσης στη Νότια Κορέα, όπου οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης του έκπτωτου προέδρου Γιουν Σοκ-γελ σχετικά με την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου.

Ο Μπλίνκεν θα συναντηθεί με κορυφαίους αξιωματούχους της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης, με τους οποίους θα συζητήσει «τρόπους ενίσχυσης των προσπαθειών για την προώθηση μιας ελεύθερης, ανοικτής και ευημερούσας περιοχής του Ινδοειρηνικού, καθώς και για τις τριμερείς επαφές με την Ιαπωνία», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στη Γαλλία, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα συζητήσει τις προκλήσεις σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη, αναφέρει η ανακοίνωση, εν μέσω των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

