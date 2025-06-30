Η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής της χρηματοδότησης νοσοκομείων που, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, παρέχουν θεραπείες που σχετίζονται με το φύλο σε παιδιά και εφήβους, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Τον Μάιο τα Κέντρα για τις υπηρεσίες Medicare & Medicaid (CMS) έστειλαν επιστολή σε ορισμένα νοσοκομεία που πραγματοποιούν «επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου σε παιδιά», με τα Κέντρα να μιλούν για ανησυχίες σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και τα κέρδη που σχετίζονται με τις επεμβάσεις.

Τα CMS ζήτησαν από τα νοσοκομεία να απαντήσουν εντός 30 ημερών - προθεσμία που έληξε το περασμένο Σάββατο.

Στην επιστολή, ο διοικητής των CMS, δρ Μεχμέτ Οζ - ο διάσημος γιατρός που διορίστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ - δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα «κλείσει τα μάτια σε διαδικασίες που δεν έχουν στέρεη βάση αποδεικτικών στοιχείων και μπορεί να προκαλέσουν δια βίου βλάβη».

Εννέα παιδιατρικά νοσοκομεία έλαβαν τις επιστολές από τα CMS που απαιτούσαν δεδομένα σχετικά με χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου, ορμονοθεραπεία και αναστολείς εφηβείας, ανέφερε η WSJ.

Ορισμένα νοσοκομεία επανεξετάζουν ή κλείνουν προγράμματα φροντίδας που σχετίζονται με το φύλο, επικαλούμενοι την έρευνα του CMS και την πιθανή απώλεια ομοσπονδιακών κονδυλίων, πρόσθεσε το δημοσίευμα. Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.