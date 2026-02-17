Βανς: Ο Τραμπ θέλει λύση στο ζήτημα του Ιράν, είτε διπλωματικά είτε «αλλιώς»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «σε ορισμένα σημεία πήγαν καλά», αλλά παραδέχθηκε πως παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί βασικές «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως επισήμανε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα με το Ιράν, είτε μέσω της διπλωματικής οδού είτε «με άλλη επιλογή», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο σκληρών μέτρων.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει μια λύση εδώ, είτε μέσω διπλωματικών επιλογών είτε μέσω κάποιας άλλης επιλογής, που σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Βανς στην εκπομπή του Fox News «The Briefing».

Πηγή: skai.gr

