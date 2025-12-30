Λογαριασμός
Axios: Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να περιορίσει τις επιθέσεις κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Η Δυτική Όχθη, όπου κατοικούν 2,7 εκατ. Παλαιστίνιοι, βρίσκεται από καιρό στο επίκεντρο των σχεδίων για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ

Δυτική Όχθη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του ζήτησαν από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ανέφερε το Axios τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει το Reuters, η διεθνής πίεση προς το Ισραήλ έχει αυξηθεί για να περιορίσει τις επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Η Δυτική Όχθη, όπου κατοικούν 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο των σχεδίων για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ.

