Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου: «Έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους, την οποία αμφότεροι χαρακτήρισαν «ιδιαίτερα παραγωγική». Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξαν σε «πολλά συμπεράσματα» και τόνισε πως πλέον μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει κατάσταση ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι ΗΠΑ και Ισραήλ συμφωνούν στα περισσότερα ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν πολύ εποικοδομητική και ανακοίνωσε την απόφαση να απονεμηθεί στον Αμερικανό πρόεδρο το «Βραβείο Ισραήλ».

Κατά τις συνομιλίες, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της Χαμάς και ο αφοπλισμός της. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς θα έχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να αφοπλιστεί, προειδοποιώντας ότι «θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες» σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι, αν και υπάρχει γενική σύμπτωση απόψεων, δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία στο ζήτημα της βίας από εποίκους στη Δυτική Όχθη. Τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ έχει τηρήσει το προβλεπόμενο σχέδιο.

Στο ζήτημα του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα έχει αποδυναμωθεί σημαντικά τόσο σε ισχύ όσο και σε κύρος, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να επιτραπεί η εκ νέου ενίσχυσή της. Ανέφερε ωστόσο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο το Ιράν να προσπαθεί να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα σε εγκαταστάσεις διαφορετικές από εκείνες που είχαν βομβαρδιστεί από τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η απειλή θα εξαλειφθεί εάν επανεμφανιστεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι, αν και το Ιράν ενδέχεται να συμπεριφέρεται επιθετικά, αυτό δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Αναφορικά με τη Συρία, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών και εξέφρασε την πρόθεσή του να συμβάλει ώστε το Ισραήλ και ο πρόεδρος της Συρίας να έχουν ομαλές σχέσεις. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του τόνισε ότι το συμφέρον του Ισραήλ είναι να διατηρείται ένα ειρηνικό σύνορο με τη Συρία, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας των χριστιανών και άλλων μειονοτήτων στη Συρία, αλλά και στη Νιγηρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα παρακολουθήσουν τις προσπάθειες της χώρας να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, την οποία κατηγόρησε ότι έχει επιδείξει κακή συμπεριφορά. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ποιες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις θεωρεί απαραίτητες να προχωρήσει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι οι «Συμφωνίες του Αβραάμ» θα επεκταθούν, ότι ακόμη περισσότερες χώρες δηλαδή θα ενταχθούν στις συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη και ότι μία από αυτές, αργά ή γρήγορα, θα είναι και η Σαουδική Αραβία.



Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, τέλος, ότι δεν τον ανησυχούν οι στρατιωτικές ασκήσεις που ξεκίνησε η Κίνα γύρω από την Ταϊβάν, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει πως ο Κινέζος ομόλογός του, ο Σι Τζινπίνγκ, μπορεί να διατάξει εισβολή στο νησί.

«Δεν νομίζω ότι θα το κάνει», είπε στους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε αν τον ανησυχούν οι ασκήσεις που προσομοιώνουν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Ταϊβάν, απάντησε: «Όχι, τίποτα δεν με ανησυχεί».

