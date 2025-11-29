Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με… αβγό στον Ζορντάν Μπαρντελά

Κατά την διάρκεια παρουσίασης του νέου του βιβλίου, ένας 74χρονος βγήκε από την ουρά, όρμησε στον Μπαρντελά και «του πέταξε ένα αυγό στο κεφάλι»

μπαρντελα

Επίθεση με… αβγό δέχθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά (και φαβορί των προεδρικών εκλογών σύμφωνα με δημοσκοπήσεις), κατά την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, με τίτλο «Τι θέλουν οι Γάλλοι». 

 Το περιστατικό συνέβη στο Μουασάκ, στην περιοχή Ταρν-ε-Γκαρόν, όταν ένας 74χρονος βγήκε από την ουρά, όρμησε στον Μπαρντελά και «του πέταξε ένα αυγό στο κεφάλι».

Ο δράστης εξουδετερώθηκε αμέσως από την υπηρεσία ασφαλείας, στη συνέχεια συνελήφθη από τις δυνάμεις της τάξης και τέθηκε σε κράτηση.

«Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN) δεν τραυματίστηκε», επιβεβαίωσε το κόμμα ενώ ο Μπαρντελά επέστρεψε στον χώρο της εκδήλωσης μετά από 20 λεπτά περίπου. 

Ο Εθνικός Συναγερμός προχώρησε σε καταγγελίες τόσο για λογαριασμό του κόμματος όσο και του αρχηγού του. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης είναι αριστερός ακτιβιστής που συμμετείχε σε αντιφασιστική διαδήλωση περίπου 50 ατόμων που διοργανώθηκε στο Μουασάκ από το συνδικάτο CGT, για να διαμαρτυρηθεί για την επίσκεψη του Μπαρντελά και την παραχώρηση κοινοτικής αίθουσας για την υπογραφή του βιβλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζορντάν Μπαρντελά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark