Επίθεση με… αβγό δέχθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά (και φαβορί των προεδρικών εκλογών σύμφωνα με δημοσκοπήσεις), κατά την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, με τίτλο «Τι θέλουν οι Γάλλοι».

Après plusieurs heures de dédicaces, vous êtes toujours aussi nombreux à #Moissac 🙏



Votre confiance nous confère une éminente responsabilité : celle de tout faire pour remettre du bon sens à la tête de l'Etat. pic.twitter.com/Jg17kMUT7E November 29, 2025

Το περιστατικό συνέβη στο Μουασάκ, στην περιοχή Ταρν-ε-Γκαρόν, όταν ένας 74χρονος βγήκε από την ουρά, όρμησε στον Μπαρντελά και «του πέταξε ένα αυγό στο κεφάλι».

Ο δράστης εξουδετερώθηκε αμέσως από την υπηρεσία ασφαλείας, στη συνέχεια συνελήφθη από τις δυνάμεις της τάξης και τέθηκε σε κράτηση.

«Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN) δεν τραυματίστηκε», επιβεβαίωσε το κόμμα ενώ ο Μπαρντελά επέστρεψε στον χώρο της εκδήλωσης μετά από 20 λεπτά περίπου.

Ο Εθνικός Συναγερμός προχώρησε σε καταγγελίες τόσο για λογαριασμό του κόμματος όσο και του αρχηγού του.

🔴 Jordan Bardella reçoit un œuf sur la tête lors d’une séance de dédicaces à Moissac (Tarn-et-Garonne)



L'homme, assez âgé, a été placé à garde à vue



Une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du RN

➡️ https://t.co/qZkZvkNWQq pic.twitter.com/R92yA1zEfx — Le Parisien (@le_Parisien) November 29, 2025

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης είναι αριστερός ακτιβιστής που συμμετείχε σε αντιφασιστική διαδήλωση περίπου 50 ατόμων που διοργανώθηκε στο Μουασάκ από το συνδικάτο CGT, για να διαμαρτυρηθεί για την επίσκεψη του Μπαρντελά και την παραχώρηση κοινοτικής αίθουσας για την υπογραφή του βιβλίου.

Après la farine, Bardella a pris un œuf

Un peu de lait et il va pouvoir faire des crêpes

pic.twitter.com/8RpZbZbmDF — Marcel (@realmarcel1) November 29, 2025

Πηγή: skai.gr

