Ας περιμένουν οι Tomahawk

Η ελπίδα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για παράδοση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk από τις ΗΠΑ αποδείχτηκε μάλλον υπερβολική, αφού ο πρόεδρος Τραμπ απέφυγε να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση αποκαλώντας αυτά τα όπλα «εξαιρετικά επικίνδυνα» και προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ τα χρειάζονται πιθανώς για τον εαυτό τους.

Και οι δύο γνωρίζουν ότι με τους πυραύλους αυτούς το Κίεβο θα ήταν σε θέση να πλήξει ακόμα και τη Μόσχα, κάτι που ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να κατανοεί ότι θα έδινε το έναυσμα για μια πιθανώς ανεξέλεγκτη κλιμάκωση του πολέμου. Θα κηλίδωνε επίσης το αφήγημά του για έναν πρόεδρο που φέρνει παντού την ειρήνη.

Αυτό που εισέπραξε τελικά ο Ζελένσκι για μια ακόμα φορά, εκτός από ενδυματολογικά σχόλια, ήταν ουσιαστικά παραινέσεις για συνθηκολόγηση, έστω και αν δεν έγιναν με τον χοντροκομμένο τρόπο, που είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της παρθενικής του επίσκεψης στον Λευκό Οίκο.

Είναι χαρακτηριστική η ανάρτηση που έκανε ο Τραμπ στο δίκτυο Social Truth: «Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως επίσης πρότεινα έντονα στον Πρόεδρο Πούτιν, ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί... Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας δηλώσουν και οι δύο νικητές, ας αποφασίσει η ιστορία! Τέλος οι πυροβολισμοί, τέλος οι θάνατοι, τέλος τα τεράστια και αβάστακτα χρηματικά ποσά που δαπανώνται. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος. Χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάζονται κάθε εβδομάδα. Φτάνει, πηγαίνετε στις οικογένειες σας εν ειρήνη».

Προειδοποιήσεις από το Κρεμλίνο

Ο Ζελένσκι νωρίτερα είχε επαναλάβει την εκτίμηση ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε ειρήνη και είχε χαρακτηρίσει αναγκαία την παράδοση των Tomahawk για την άμυνα της χώρας του και την αλλαγή των ισορροπιών υπέρ της. Εκμεταλλεύτηκε επίσης την επίσκεψή τους στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με εκπροσώπους εταιρειών ενέργειας και αμυντικής βιομηχανίας, προτείνοντας μάλιστα και ανταλλαγές των πυραύλων με χιλιάδες ουκρανικά drones. Ο Ουκρανός πολιτικός παραδέχτηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν μια «ρεαλιστική στάση» για το ζήτημα την οποία έως ένα βαθμό καταλαβαίνει. Με βάση τις πληροφορίες από το Κρεμλίνο ο Πούτιν στη συνομιλία του με τον Τραμπ είχε προειδοποιήσει για τις συνέπειες, που θα είχε η παράδοση των Tomahawk στο Κίεβο, που θα έθαβαν οριστικά τις όποιες ελπίδες για ειρήνευση.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios αλλά και το δίκτυο CNN η συνάντηση των δύο προέδρων δεν έγινε και σε τόσο καλό κλίμα και μάλιστα κάποια στιγμή οι εντάσεις κορυφώθηκαν. Τα αποτελέσματα της συνάντησης καταγράφηκαν με ανησυχία αν όχι και με δυσφορία στις σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που προτίμησαν να μην προβούν σε συγκεκριμένα σχόλια, αλλά να επαναλάβουν γνωστές τους επί της αρχής θέσεις.

Δυσφορία στην Ευρώπη

Ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους του για την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφαν Κορνέλιους, που έκανε λόγο για μια «εποικοδομητική συνάντηση». Οι Ευρωπαίοι εταίροι χαιρέτισαν όπως είπε τη «στενή διατλαντική συνεργασία και υπογράμμισαν τον επείγοντα χαρακτήρα των προσπαθειών για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία». Η Ουκρανία χρειάζεται τώρα ένα ειρηνευτικό σχέδιο, εκτίμησε ο καγκελάριος Μερτς. «Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει την πλήρη υποστήριξη της Γερμανίας και των Ευρωπαίων φίλων μας στο δρόμο προς την ειρήνη», πρόσθεσε. Πάντως η στάση του Τραμπ για το θέμα των πυραύλων βγάζει προσώρας από το τραπέζι ένα δύσκολο θέμα για την γερμανική πολιτική, το ενδεχόμενο δηλαδή της παράδοσης πυραύλων Taurus στην Ουκρανία.



Πηγή: ARD, RND

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.