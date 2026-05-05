Επίθεση αμόκ στη Λειψία με άγνωστα κίνητρα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένας 33χρονος Γερμανός επιτέθηκε με αυτοκίνητο σε πεζούς σε πεζόδρομο της Λειψίας, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις σοβαρά.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και ο ακριβής αριθμός των τραυματιών είναι ασαφής, καθώς πολλοί αυτοβούλως αποχώρησαν για να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Ο ύποπτος φέρεται να αντιμετώπιζε πρόσφατα ψυχολογικά προβλήματα και να είχε λάβει εξιτήριο από ψυχιατρική δομή, αλλά οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες.

Ένας 33χρονος Γερμανός επιτίθεται με αυτοκίνητο σε πεζούς σε πεζόδρομο της Λειψίας. Τα κίνητρα άγνωστα. Τι γνωρίζει η αστυνομία μέχρι στιγμής και τι όχι.Μετά την επίθεση 33χρονου Γερμανού με αυτοκίνητο σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας στη Σαξονία με δύο νεκρούς το απόγευμα της Δευτέρας ο ακριβής αριθμός των τραυματιών παραμένει ασαφής. «Πολλοί τραυματίες έφυγαν από το σημείο μόνοι τους και πήγαν στον γιατρό», δήλωσε ο Ρικάρντο Σουλτς, εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Λειψίας, στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).



Βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν περαστικούς να χτυπούν τα τζάμια του οχήματος και τον ύποπτο να παραμένει αμέτοχος στη θέση του οδηγού περιμένοντας, προφανώς, την αστυνομία.

Πηγή: Deutsche Welle

Θύματα είναι μια 63χρονη γυναίκα και ένας 77χρονος άνδρας, ενώ τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ο ύποπτος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε πρόσφατα πάρει εξιτήριο από ψυχιατρική δομή. Οι γερμανικές εφημερίδες Die Welt και Leipziger Internet Zeitung γράφουν ότι ο ύποπτος ονομάζεται Τζέφρι Κ, είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί. Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν ωστόσο επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.Ο ύποπτος ήταν γνωστός στην αστυνομία• Εισαγγελέας της Λειψίας δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης: «Θεωρούμε δεδομένο ότι επρόκειτο για επίθεση σε κατάσταση αμόκ».• Ο 33χρονος οδηγός, ο οποίος είναι κάτοικος Λειψίας, ήταν ήδη γνωστός στην αστυνομία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa), όχι για κάποιο σοβαρό ποινικό αδίκημα.• Η αστυνομία δεν θεωρεί ότι ο δράστης είχε πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο.• Η εισαγγελία διεξάγει έρευνες για ανθρωποκτονία σε δύο περιπτώσεις και σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις για απόπειρα δολοφονίας.• Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο δράστης μπήκε με το όχημα του στην Αουγκούστουσπλατς και στη συνέχεια οδήγησε στον πεζόδρομο Γκριμάισεστρασε στις 4:45 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα. Μετά από ξέφρενη πορεία 60 περίπου χλμ/ώρα, προσέκρουσε σε πάσαλο και ακινητοποιήθηκε.Τι δεν γνωρίζουμε• Το κίνητρο του 33χρονου οδηγού.• Δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς πληροφορίες για το προσωπικό του υπόβαθρο ή πιθανά αίτια της επίθεσης.• Ο ακριβής αριθμός των τραυματιώνΟ δήμος Λειψίας σκοπεύει να εξετάσει το σημείο πρόσβασης του οχήματος σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους στο κέντρο της πόλης. Όπως όλα δείχνουν ο 33χρονος μπόρεσε να εισέλθει σχεδόν ανεμπόδιστα στον πεζόδρομο μέσω της Αουγκούστουσπλατς .Οι γερμανική αστυνομία έχει ενεργοποιήσει διαδικτυακή πύλη και τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας για πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες. Όσοι έζησαν από κοντά ή παρατήρησαν κάτι ύποπτο έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν φωτογραφίες και βίντεο ή να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.Πηγή: dpa, afp, n-tv

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.