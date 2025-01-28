Ένας κορυφαίος κατασκευαστής άμυνας ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να μεταρρυθμίσει το σύστημα συμβάσεων του Πενταγώνου, λέγοντας ότι ήταν πολύ αργό και γραφειοκρατικό για την καταπολέμηση των απειλών από την Κίνα και το Ιράν, σύμφωνα με επιστολή που αναδημοσιεύθηκε από το Reuters.

Η General Atomics Aeronautical Systems Inc. έστειλε την επιστολή με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου στον δισεκατομμυριούχο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla, Elon Musk, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με τον εξορθολογισμό της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης των ΗΠΑ ως συνεπικεφαλής του Τμήματος Επιχειρησιακής Καθοδήγησης και Αποδοτικότητας.

Η εταιρεία, η οποία κατασκευάζει το δημοφιλές drone Predator, εντάσσεται σε μια αυξανόμενη λίστα εταιρειών που έχουν δει το πάνελ αποτελεσματικότητας DOGE ως μια οδό για να ασκήσουν πίεση για την κατάργηση των κανόνων που επιβραδύνουν την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η L3Harris Technologies LHX.N, ένας από τους μεγαλύτερους αμυντικούς εργολάβους στον κόσμο, κάλεσε την επιτροπή να μεταρρυθμίσει το σύστημα συμβάσεων του Πενταγώνου νωρίτερα αυτό το μήνα, αναφέροντας παρόμοιες ανησυχίες.

Στην επιστολή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της General Atomics Aeronautical Systems, Linden Blue, προέτρεψε τον Μασκ να μεταρρυθμίσει το σύστημα απόκτησης άμυνας για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του και τη συμβολή του στην εθνική ασφάλεια.

Τόνισε τρεις τομείς που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής: τις καθυστερήσεις, το buck-passing και τον «αυτοδεσμό».

Ο Linden Blue πρότεινε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιταχύνει μεγαλύτερες εξαγορές συστημάτων θέτοντας χρονικά όρια στα ορόσημα του Πενταγώνου.

Ζήτησε επίσης τη θέσπιση λογοδοσίας εντός του συστήματος Πωλήσεων Ξένων Στρατιωτικών των ΗΠΑ και τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος ελέγχου τεχνολογίας πυραύλων ώστε να επικεντρωθεί στην τεχνολογία πυραύλων που συνδέεται με όπλα μαζικής καταστροφής και όχι στα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (drones).

Ο Τραμπ δημιούργησε το DOGE μετά την εκλογή του τον Νοέμβριο, ονομάζοντας τον Μασκ και τον πρώην προεδρικό υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων Βιβέκ Ραμασβάμι ως συνεπικεφαλής του, με στόχο να διαλύσει τη γραφειοκρατία, να περικόψει τους κανονισμούς και να αναδιαρθρώσει τις υπηρεσίες.

Η επιτάχυνση των συμβάσεων του Πενταγώνου θα μπορούσε ενδεχομένως να ενισχύσει τα κέρδη για τις εταιρείες που συναλλάσσονται με το υπουργείο Άμυνας. Οι εταιρείες συνήθως πληρώνουν στους λομπίστες εκατομμύρια δολάρια για να συνηγορούν για λογαριασμό τους.

