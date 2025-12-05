Προφυλακίστηκε σήμερα αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας στην Αρμενία με την κατηγορία ότι φύτεψε ναρκωτικά σε διαδηλωτές πριν από 7 χρόνια, δήλωσε ο δικηγόρος του, εν μέσω μιας ευρύτερης ρήξης Εκκλησίας-κράτους που έχει οδηγήσει σε σύλληψη πολυάριθμων κληρικών αυτή τη χρονιά.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν και η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία βρίσκονται σε διαμάχη τους τελευταίους μήνες, εν μέρει για τον χειρισμό των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Αζερμπαϊτζάν για τον τερματισμό δεκαετιών σύγκρουσης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών του Νότιου Καυκάσου.

Η Αρμενία επιδιώκει να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, και ορισμένοι ανώτεροι κληρικοί επικρίνουν τον Πασινιάν για αυτό που αποκαλούν συνθηκολόγηση με το Μπακού και ζητούν την παραίτησή του.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν ο αρχιεπίσκοπος Αρσάκ Χατσατριάν, ο κληρικός που φυλακίστηκε σήμερα, είναι μέρος αυτής της αντιπαράθεσης με τον Πασινιάν.

Ο Χατσατριάν κατηγορείται ότι φύτεψε ναρκωτικά σε άτομα που διαμαρτύρονταν το 2018 εναντίον του Καρεκίν Β΄, του Πατριάρχη των Αρμενίων.

Ο Χατσατριάν, ο οποίος ηγείται του διοικητικού οργάνου της Εκκλησίας, είναι βασικός σύμμαχος του Καρεκίν Β΄, προκαθημένου της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας από το 1999.

Σε ανακοίνωσή της σήμερα, η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία καταδίκασε τη σύλληψη του Χατσατριάν χαρακτηρίζοντάς την πολιτικά υποκινούμενη και ζήτησε την αποφυλάκισή του.

Ο δικηγόρος του Χατσατριάν χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον του πελάτη του «παράλογες».

Πολλοί κληρικοί έχουν συλληφθεί από το καλοκαίρι στη χώρα με την κατηγορία της απόπειρας υποκίνησης βίαιου πραξικοπήματος εναντίον του Πασινιάν, με τις βουλευτικές εκλογές να είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον ερχόμενο Ιούνιο.

Ο Αρμένιος αρχιεπίσκοπος Μιχαήλ Ατζαπαγιάν φυλακίστηκε για δύο χρόνια τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, ο αρχιεπίσκοπος Μπαγκράτ Γκαλστανιάν, αναμένει να δικαστεί με την κατηγορία της σχεδίασης πραξικοπήματος.

Ο Γκαλστανιάν ηγήθηκε διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης Πασινιάν πέρυσι κατά των εδαφικών παραχωρήσεων που έγιναν στο Αζερμπαϊτζάν έπειτα από πολέμους το 2020 και το 2023.

Η Αρμενική Εκκλησία έχει απορρίψει ευρέως αυτές τις διώξεις ως πολιτικά υποκινούμενες.

Η αυξανόμενη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησίας έχει διχάσει τον κλήρο, με μια ομάδα υψηλόβαθμων επισκόπων να ζητεί αυτή την εβδομάδα την παραίτηση του Καρεκίν Β'.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

