Ανδρας βούτηξε στο κενό από το Skywalk του Γκραντ Κάνυον

Τραγικό τέλος βρήκε ένας 33χρονος άνδρας ο οποίος – κατά τα φαινόμενα – αποφάσισε να αυτοκτονήσει ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα των ΗΠΑ.

Ο νεαρός άνδρας έπεσε από ύψος 1.200 μέτρων στο Γκραντ Κάνυον και ενώ περπατούσε στην διάσημη γυάλινη γέφυρα πάνω από το φαράγγι, το Skywalk.

Μια ομάδα διάσωσης, με τη συμβολή ελικοπτέρου, προσπάθησε να διασώσει το νεαρό όμως όταν κατέβηκαν στο φαράγγι διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη νεκρός.

Αν και οι αρχές της Αριζόνα δεν έκαναν ξεκάθαρα λόγο για αυτοκτονία, εν τούτοις αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο άνδρας «πέρασε στην άκρη της γέφυρας».

Επίσης ανακοίνωση στο Facebook από την ομάδα έρευνας και διάσωσης περιείχε ένα μήνυμα για την πρόληψη της αυτοκτονίας και παρότρυνε όσους το σκέφτονται να καλέσουν την Εθνική Γραμμή Πρόληψης Αυτοκτονιών.

