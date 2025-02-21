Από το γραφείο Τύπου του Βατικανού ανακοινώθηκε ότι ο πάπας Φραγκίσκος πέρασε μια ήρεμη νύχτα και πήρε κανονικά το πρωινό του.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε παράλληλα ότι μέχρι αύριο, Σάββατο, αναμένεται να γίνει γνωστό πώς αντιδρά ο Φραγκίσκος στη νέα αγωγή που του χορηγείται.

Εκτιμάται ότι, βάσει των αποτελεσμάτων αυτών, θα μπορέσει να γίνει μια πιο σαφής πρόβλεψη σχετικά με τη συνολική διάρκεια της παραμονής του ποντίφικα στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

Ο πάπας αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη και δέχεται στενούς του συνεργάτες, με τους οποίους συζητά θέματα που αφορούν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

