Η πολιτεία Ιλινόι των ΗΠΑ θα ενταχθεί στο Δίκτυο Συναγερμού και Αντίδρασης στις Επιδημικές Κρίσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) μετά την απόσυρση της Ουάσινγκτον από την υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο κυβερνήτης της Τζέι Μπι Πρίτζκερ, Δημοκρατικός.

Το Ιλινόι έγινε η δεύτερη πολιτεία των ΗΠΑ μετά την Καλιφόρνια που εντάσσεται στο GOARN, αψηφώντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν επισήμως από τον ΠΟΥ τον Ιανουάριο έναν χρόνο μετά τη σχετική ανακοίνωση του Τραμπ κατά την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, το 2025.

«Αρνούμαι να παραμένω άπραγος την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υπονομεύει την επιστήμη και αποδυναμώνει την ικανότητα του έθνους να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει παγκόσμιες υγειονομικές απειλές», έγραψε ο Πρίτζκερ στο Χ.

«Με την ένταξή μας στο GOARN διασφαλίζουμε ότι οι υπεύθυνοί μας για τη δημόσια υγεία – και το κοινό—θα διαθέτουν τις πληροφορίες, τις ειδικές γνώσεις και τις συνεργασίες που χρειάζονται για να προστατεύσουν τους ανθρώπους της πολιτείας μας», πρόσθεσε.

Το δίκτυο αυτό του ΠΟΥ αντιδρά σε παγκόσμια υγειονομικά περιστατικά παγκοσμίως, όπως το ξέσπασμα επιδημιών και πανδημιών, και περιλαμβάνει περισσότερους από 360 τεχνικούς θεσμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

