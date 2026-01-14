Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας εξηγήσεις για τη συνεχιζόμενη και βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Όπως γνωστοποίησε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, την κλήση του Ιρανού διπλωματικού εκπροσώπου στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέλαβε ο υφυπουργός αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή, Χάμις Φάλκονερ μετά από τις «φρικτές αναφορές για βία κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Στόχος της κίνησης αυτής ήταν «να υπογραμμιστεί η κρισιμότητα της στιγμής και να κληθεί το Ιράν να λογοδοτήσει για τις φρικιαστικές αναφορές που λαμβάνουμε».

Σύμφωνα με το BBC η συνάντηση διήρκεσε μόλις εννέα λεπτά.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τρίτη, η Κούπερ εξέφρασε τον «απόλυτο αποτροπιασμό του Ηνωμένου Βασιλείου για τις δολοφονίες, τη βία και την καταστολή», ενώ εκτίμησε ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι σημαντικά υψηλότερος από αυτόν που έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την φρικτή και βάναυση δολοφονία Ιρανών διαδηλωτών και απαιτούμε από τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών τους», πρόσθεσε η Κούπερ η οποία είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τον Ιρανό ομόλογό της για να μεταφέρει τις ενστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις κατά του Ιράν, στοχεύοντας κρίσιμους τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, η ενέργεια, οι μεταφορές και το λογισμικό. Αν και δεν έχει διευκρινιστεί η μορφή ή το χρονοδιάγραμμα των μέτρων, η Κούπερ δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την ΕΕ και άλλους εταίρους.

Σημειώνεται ότι από τότε που ανέλαβαν την εξουσία οι Εργατικοί, έχουν επιβληθεί πάνω από 220 κυρώσεις στο Ιράν.



